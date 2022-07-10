Законный щит для бизнеса

Нарушения в законодательстве по государственным закупкам и налогообложению чаще всего встречаются в производстве судов Восточно-Казахстанской области. При этом предприниматели выигрывают судебные иски в 80% случаев. Как защитить бизнес от ошибок госорганов и незаконных проверок, обсуждали на ежегодном Форуме по защите бизнеса Восточно-Казахстанской области.

В работе Форума приняли участие предприниматели области и представители контролирующих, надзорных и исполнительных органов ВКО.

– Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с представителями отечественного бизнеса в мае текущего года отметил необходимость формирования привлекательного бизнес-климата в регионах. Определяющую роль должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне. Сегодня нам предстоит обсудить механизмы создания благоприятного инвестиционного климата, определить пути решения проблем, направленные на профилактику и минимизацию фактов нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательства в процессе деятельности контролирующих органов, – обратился к участникам форума директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев.

Как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, на сегодняшний день именно защита бизнеса, предпринимательских инициатив является приоритетной задачей не только в деятельности Национальной палаты «Атамекен», но и для прокуратуры Восточно-Казахстанской области и управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры РК по ВКО.

Защитить права…

Как рассказал заместитель прокурора ВКО Азамат Тлешев, буквально накануне форума в Усть-Каменогорске состоялось заседание экспертного совета, где обсудили ряд системных проблем предпринимателей Востока.

– Проведённый нами анализ показал, что одними из проблемных для бизнеса вопросов являются нарушения в сфере земельного законодательства и законодательства о госзакупках. На постоянной основе мы анализируем обжалование субъектами бизнеса действий госорганов в экономическом, административном суде, особенно в рамках нового принятого Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). В основном обжалуются действия, связанные с налоговыми спорами и госзакупками. При этом в административных судах идёт тенденция удовлетворения жалоб субъектов бизнеса: на сегодняшний день этот показатель составляет 81%. Это говорит о том, что госорганы где-то недорабатывают, – отметил Азамат Тлешев.

Заместитель прокурора области также напомнил о работе мобильных групп по защите прав предпринимателей, а также акцентировал внимание на том, что с учётом последних изменений в законодательстве все обращения бизнеса с прошлого года в прокуратуре рассматривают самостоятельно, без перенаправления в какие-либо уполномоченные органы.

По его словам, на отдельном контроле прокуратура области держит вопросы законности проверок и мер запретительно-ограничительного характера. Так, с начала 2022 года было отменено более 35 незаконных проверок со стороны госорганов, в прошлом году снято 15 запретов налоговых органов. Путём опротестования общая сумма штрафов, наложенных на субъекты бизнеса, снижена с 300 млн до 90 млн тенге. По данным мониторинга выполнения госорганами обязательств перед бизнесом, по актам надзора 285 предпринимателям обеспечена выплата свыше 700 млн тенге, которые они необоснованно недополучили.

Как отметил начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по ВКО Даурен Ержанов, с введения моратория на проверки малого и микробизнеса на территории Восточно-Казахстанской области наблюдается снижение количества всех проверок в четыре раза.

– Мы отслеживаем ситуацию и делаем вывод, что государственные контролирующие органы и субъекты бизнеса понимают требования законодательства, и нарушений становится с каждым днём всё меньше и меньше. То есть в целом ситуация выправляется. Это касается именно регистрации проверок, – дополнил Даурен Ержанов.

…И интересы предпринимателей

Свою лепту в защиту интересов бизнеса вносит и Палата предпринимателей ВКО. Так, по словам заместителя директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей ВКО Алии Мукашевой, в 2021 году правовым блоком палаты рассмотрено 383 обращения по линии защиты бизнеса, из них 330 обращений решены в пользу предпринимателей. Это позволило защитить имущественные права субъектов предпринимательства на сумму более 1 млрд тенге. В текущем году в Палату предпринимателей ВКО поступило уже 138 обращений по защите бизнеса, из которых 120 решены положительно. При этом удалось отменить незаконные штрафы, пени и другие меры взыскания, незаконно наложенные на предпринимателей, на сумму 25 млрд тенге.

– Анализ поступивших обращений показывает, что чаще всего нарушаются права предпринимателей в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства, налоговой сфере, государственных закупках. Полагаю, что указанные сферы необходимо, в первую очередь, проанализировать в рамках ежеквартальных замеров состояния законности, – внесла предложение Алия Мукашева.

Также бизнес-омбудсмен сообщила, что по результатам работы Совета по защите прав предпринимателей за прошедший год из 24 обращений по 21 вопросу удалось найти положительное решение в пользу представителей бизнес- сообщества. Кроме того, 15 должностных лиц привлечены к различным мерам ответственности. В текущем году из 10 проблемных вопросов решено 8, оставшиеся два находятся в работе, к дисциплинарной ответственности привлечено два должностных лица.

В результате тесного сотрудничества бизнеса и государственных органов в последние годы удалось решить сразу несколько системных проблемных вопросов. Среди них разработка генеральных планов населенных пунктов ВКО, выделение мест для нестационарной торговли в Усть-Каменогорске, Риддере и Зайсанском районе, продление сроков аренды земельных участков для владельцев киосков из областного центра, субсидирование части затрат на осуществление пассажирских автоперевозок в Усть-Каменогорске и многое другое.

На законных основаниях

Однако, как сообщает пресс-служба Палаты предпринимателей ВКО, несмотря на это, в регионе остаётся множество нерешённых проблем. Кстати, поднимался вопрос и завышения цен на социально значимые продукты питания в магазинах региона. Однако, как сообщил председатель Ассоциации торговых предприятий ВКО Владимир Бердник, вся проблема в частых и резких скачках цен на оптовках, а также в том, что товар зачастую уже поступает в магазины «у дома» по ценам выше установленных. Пользуясь ситуацией, местные исполнительные органы устраивают контрольные закупы, используя метод «тайного покупателя», а затем выносят бизнесу предписания о нарушениях, апеллируя тем, что к ним поступила жалоба от покупателя, однако для обозрения владельцам магазинов такие жалобы не представляют.

– Мы понимаем, что есть и недобросовестные предприниматели, но мы просим, чтобы проверки проводились на законных основаниях, – подчеркнул Владимир Бердник.

Его поддержали и другие участники форума, которые испытывают аналогичные трудности с ценообразованием и «тайными» проверками. В этой связи руководители управления Комитета по правовой статистике и специальным учётам ГП РК по ВКО и управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО пригласили заинтересованных лиц на личный приём для более детального обсуждения сложившейся ситуации и выявления фактов проведения незаконных проверок на объектах бизнеса.

Как отметили организаторы форума, эта диалоговая площадка продолжит свою работу на системной основе. Подобные форумы по защите прав предпринимателей планируется проводить ежеквартально, кроме того практически каждый месяц будут проходить заседания Экспертного совета при прокуратуре ВКО, где системные проблемы бизнеса предложено рассматривать в отраслевом разрезе.

Екатерина Гуляева