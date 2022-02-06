Законность и справедливость

В Восточном Казахстане восстанавливать социальную справедливость помогает общественное объединение «Әділдік жолы».

В целях поддержки второй платформы «Әділдік» предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2020 году было учреждено республиканское общественное объединение «Әділдік жолы». В сентябре прошлого года в каждом регионе страны были созданы его филиалы.

Организация призвана объективно оценивать общественные процессы с точки зрения права. Исходя из этих оценок, вырабатывать конструктивные предложения по решению социальных проблем, в полной мере соблюдая права и законные интересы граждан.

Как отмечает руководитель ВКО филиала РОО «Әділдік жолы» Адиль Пшенов, общество прежде всего должно оказывать влияние на такие серьёзные вопросы, как противодействие коррупции с акцентом на проблемы граждан в районах и аулах.

– Широкое вовлечение общественности в антикоррупционную деятельность является основным приоритетом политики страны, – говорит Адиль Серикович. – Внедрение принципов честности в обществе, формирование модели антикоррупционного поведения через добропорядочность может быть достигнуто только при тесном взаимодействии с гражданским обществом

Продвигать идеологию добропорядочности общественное объединение «Әділдік жолы» намерено в союзе с главными борцами с коррупцией – Агентством по противодействию коррупции.

Еженедельно в рамках комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности РОО «Әділдік жолы» совместно с органами внутренней политики проводятся встречи с жителями отдалённых районов, в ходе которых поднимаются темы предупреждения коррупционных проявлений в обществе, а также острые социальные проблемы населённых пунктов.

Одним из существенных достижений объединения, по мнению Адиля Пшенова, является оказание бесплатной юридической помощи пострадавшим от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов.

– С октября прошлого года выявлено более 20 нарушений в области государственных закупок, – рассказывает он. – К примеру, был зафиксирован факт конфликта интересов в Управлении здравоохранения ВКО. В Абайском районе был нарушен приказ и. о. министра энергетики РК от 06.01.2022 г. о предельной цене на бензин марки АИ-92 на уровне 182 тенге за литр: аппарат акима района закупил бензин по цене 195 тенге, а СВА в городе Семее – по 210 тенге. По этим случаям материалы направлены в соответствующие органы для проверки.

Областным филиалом РОО «Әділдік жолы» недавно была решена многолетняя проблема жителей села Прапорщиково Глубоковского района.

– К нам обратились сельчане, проживающие на улице Космонавтов, – поясняет наш собеседник. – В течение семи лет они не могли добиться восстановления напряжения электроэнергии на их участке. После тщательных разбирательств вопрос решился в пользу людей. К административной ответственности привлечено АО «ОЭСК» по статье 300 КоАП РК.

К слову, казахстанцы теперь имеют возможность получать бесплатную юридическую помощь посредством мобильного приложения Law Center. Оно было запущено общественным объединением «Әділдік жолы» совместно с республиканской коллегией юридических консультантов.

– Особенно это актуально для граждан из социально уязвимых категорий и жителей сельской местности, которые теперь смогут получить бесплатную комплексную юридическую помощь не выходя из дома, – отмечает руководитель РОО. – Уважаемые жители Восточно-Казахстанской области, если вы столкнулись с коррупционными правонарушениями или пострадали от незаконных действий сотрудников правоохранительных органов, просим обращаться по телефону: 8-777-115-75-89.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено РОО «Әділдік жолы»