Закалённые «удалёнкой»

Школьники Восточного Казахстана будут получать знания вопреки любым природным капризам.

Если раньше во время зимних морозов, сильного ветра или гололеда занятия в школах отменялись, то теперь учебный процесс прерываться не будет. Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования по ВКО Зейнеп Махсутова провела пресс-конференцию, в ходе которой озвучила результаты последней учебной четверти, прошедшей в удаленном формате.

– Опыт дистанционного обучения показал, что интернет сегодня является активным инструментом для образовательного процесса, – отметила Зейнеп Махсутова. – Полученный школами опыт может быть применен в дальнейшем, чтобы не прерывать учебный процесс из-за неблагоприятных погодных условий.

Руководитель департамента признала, что обучение «на удалёнке» не позволило провести суммативное оценивание знаний учащихся и итоговые экзамены в полном объеме.

– В течение последней четверти дети написали по каждому предмету только один СОР и итоговую работу – СОЧ, – сказала она. – Годовые оценки школьникам были выставлены без экзаменов, на основании оценок, полученных в первых трех четвертях.

К слову, многие родители учеников неоднозначно восприняли новый формат обучения, посчитав, что весь груз полностью лег на их плечи.

– Мы с этим категорически не согласны, – возразила Зейнеп Махсутова. – Пандемия коронавируса стала мировой проблемой – не мы ее придумали. Но так как в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, школы вынуждены были перейти на дистанционное обучение. В связи с этим нагрузка на учителей, наоборот, увеличилась в разы.

Поэтому говорить, что обучение детей было полностью переложено на родителей, – неправильно.

По ее словам, если раньше педагоги, работая в классе, успевали дать необходимый объем знаний за один академический час, то в рамках дистанционного обучения у них это время растянулось намного дольше.

– Во-первых, каждому учителю ежедневно нужно было выкладывать в электронный журнал задания и ссылки на видеоуроки, – пояснила она. – Виртуальные уроки подразумевают и обратную связь с учеником. Учитель получает ответы, проверяет понимание темы. Если необходимо – занимается с детьми дополнительно.

В целом руководитель департамента резюмировала, что полученный опыт дистанционного обучения может пригодиться в будущем как учителям и школьникам, так и их родителям.

Бахыт Сарсембаева