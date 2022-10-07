Закалённые огнём

Для нас эта профессия сложна и опасна, для пожарных спасать жизни людей – привычное дело.

О буднях пожарного рассказал командир отделения пожарной части № 9 Усть-Каменогорска старший сержант гражданской защиты Рауан Сапанов.

«Обычно заступаем на сутки на дежурство. Первым делом принимаем смену, после этого перед нами ставятся задачи на предстоящие сутки», – в двух словах описывает свою работу Рауан Сапанов, не говоря о самом главном – как правило, ни одно дежурство не проходит без пожара. Разговорить собеседника всё же удалось…

В службу чрезвычайных ситуаций он пришёл больше десяти лет назад. За эти годы было всякое: тушение степных и лесных пожаров, устранение возгораний в жилом секторе, не один десяток жизней людей удалось спасти. В памяти сохранился самый первый случай.

– Когда только пришёл на службу, было страшно, – поделился Рауан Сапанов. – Помню, как сейчас, первую схватку с огнём – наше подразделение тогда выехало на помощь другой пожарной части. Загорание было крупным по площади. Очень переживал, но мы справились.

Ни для кого не секрет, что профессия пожарного предполагает быструю реакцию, поскольку после поступления сигнала тревоги есть только 20 секунд, чтобы надеть специальную одежду и выехать на место происшествия.

– После прибытия пожарные расчёты определяют место и степень возгорания, разворачивают рукава и подключают их к воде в течение одной-двух минут, – рассказал Рауан Сапанов. – Иногда небольшой пожар можно потушить за считанные минуты, а иногда это длится сутками.

Стоит ли говорить, что профессия пожарного – это тяжёлый труд, нередко связанный с ответственностью за других людей?! От секундного промедления зависит судьба людей. Порой, спасая других, огнеборцы рискуют своей жизнью. Но, как отмечает командир отделения пожарной части № 9 Усть-Каменогорска, все, кто выбрал эту опасную профессию, не представляют, что смогут заниматься чем-то другим.

– На нашей службе случайных людей не бывает, – отметил Рауан Сапанов.

В этом уверен и его коллега – пожарный-спасатель младший сержант гражданской защиты Асылбек Өмірбеков.

На службе он совсем недавно, но, по его словам, с первых дней понял, что не ошибся с выбором профессии.

Хорошая физическая подготовка помогает молодому специалисту бороться с огненной стихией. За советом смело можно обратиться к ребятам из команды, они всегда подскажут и, в случае чего, помогут только ступившему на этот путь коллеге. Главное в работе пожарного, считают в части, подставить дружеское плечо, тогда любое дело покажется не таким уж и трудным.

– Огнеборец – это человек, всегда готовый к оказанию помощи, независимо от самочувствия, степени усталости и настроения, – сказал Асылбек Өмірбеков. – Он никогда заранее не знает, сколько времени займёт тушение того или иного возгорания, и уж тем более не знает, что ждёт его в очередном горящем здании. Поэтому в нашей профессии всегда нужно быть начеку.

Стоит отметить, что Асылбек Өмірбеков – не только отличный боец, но и спортсмен. С 16 лет он занимается футболом. Сейчас выступает за сборную своей части и за ДЧС ВКО на соревнованиях. Месяц назад команда, в составе которой был Асылбек Өмірбеков, заняла первое место среди команд других государственных органов.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО