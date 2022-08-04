Займёмся наукой

Восточно-Казахстанский университет в числе лидеров по поддержке учёных и подготовке кадров, по версии национального рейтинга.

Как мы уже сообщали ранее, в этом году ВКУ им. С. Аманжолова занял пятое место в Национальном рейтинге ведущих многопрофильных вузов Казахстана. Ранжирование университетов проводилось по высокой концентрации талантливых студентов, преподавателей и исследователей, достаточности ресурсов, академической мобильности, конкурентоспособности выпускников и научной деятельности.

Говоря об этом, нельзя не упомянуть работу учёных Восточно-Казахстанского университета. За последние четыре года объём финансирования научно-исследовательских работ в вузе увеличился в 16 раз и составил 1 млрд 620 млн тенге.

На страницах «Рудного Алтая» публиковались статьи о многих научных открытиях, интересных проектах и исследованиях местных молодых учёных, таких как разработка топливных элементов, создание специального раствора для комплексной диагностики рака шейки матки, разработка отечественного исходного материала в качестве чувствительного элемента для датчика влажности и т. д.

– Для стимулирования деятельности молодых учёных университет ежегодно проводит конкурс на присуждение именной стипендии Юмаша Увалиева, конкурс научных проектов «Гранит науки», инновационных идей «Жас талап», «Исследователь года», «Лучший молодой учёный», «Лучший студент по специальности», «Лучший студенческий научный кружок». Всем победителям и призёрам вуз вручает денежные призы, – отметил ректор ВКУ имени Сарсена Аманжолова Мухтар Толеген.

По его словам, в университете для молодых учёных открыты лаборатории естественно-математического направления с различными учебными кабинетами и лабораторным оборудованием. Это учебная робототехническая лаборатория Robolab, Центр IT-компетенций, лаборатория цифровой химии имени академика Национальной инженерной академии РК, доктора технических наук, профессора А. С. Ахметова, лаборатория цифровых гуманитарных наук имени Журсунгали Ахмерова, STEM-центр и многое другое. Всё это позволяет студентам применять теоретические знания на практике и в опытно-экспериментальной работе.

«Развитие науки, техники и инноваций является одним из ключевых направлений повышения конкурентоспособности страны. Мы определяем приоритеты отечественной науки в соответствии с международными требованиями и национальными интересами».

Касым-Жомарт Токаев

Учёные вуза на постоянной основе публикуют материалы в международных авторитетных научных журналах, что также отмечено в рейтинге. В настоящее время проходят массовые защиты докторских работ и многие преподаватели получили и продолжают получать учёные звания ассоциированных профессоров, в их числе А. Картаева, Д. Ерболатулы, А. Апышева, А. Жилкашинова и другие.

Кроме того, в научной сфере университет активно сотрудничает с научными центрами зарубежья и Казахстана. В более десяти научных центрах и научно-исследовательских институтах выполняются проекты, финансируемые КН МОН РК.

– Прекрасным примером научной коллаборации могут служить сложившиеся партнёрские отношения с Национальным ядерным центром страны, где действует кафедра физики и технологии Amanzholov University, выполняются научные проекты на более чем 80 млн тенге и трудоустраиваются выпускники образовательной программы «Ядерная физика», – сообщает пресс-служба вуза.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова