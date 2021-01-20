Заинтересованы в сотрудничестве

Группа компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» ведёт работы по строительству помещений и приобретению технологического оборудования.

В прошлом году судебные разбирательства между заводом и Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК получили широкую огласку. Ведомство посчитало нужным расторгнуть через суд соглашения о предоставлении преференций «АЗИЯ АВТО», поскольку компания не выполнила своих обязательств в определённые сроки. С 18 ноября 2020 года конвейер «АЗИЯ АВТО» был остановлен. Только в восточноказахстанской компании могли остаться без стабильного заработка 1675

человек.

В связи с этим трудовой коллектив завода обратился с письмом к Президенту страны, в Парламент и к акиму Восточно-Казахстанской области с просьбой разобраться в ситуации.

На пресс-конференции в Нур-Султане Даниал Ахметов, отвечая на вопрос об этом обращении, сказал:

– За последнее время я дважды встречался с господином Балушкиным. Да, проблема существует. Она в первую очередь носит юридический характер. Идут судебные процедуры между Министерством индустрии и предприятием. К сожалению, ситуация сложилась не в сторону предприятия, поскольку оно не выполнило своих обязательств. Что касается того, как государство относится к этой задаче, – за последние десять лет компания получила 327 миллионов долларов в виде льгот и преференций. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы эта конфликтная ситуация максимально быстро разрешилась.

Для урегулирования сложившейся ситуации была подписана Дорожная карта, в рамках которой завод обязался сдать в эксплуатацию производственные мощности по сварке, окраске и сборке кузовов легковых автомобилей.

На днях Даниал Ахметов опубликовал на личной странице в Facebook сообщение о посещении им строительной площадки автозавода.

– Встретился с председателем совета директоров группы компаний «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» Анатолием Балушкиным. На сегодняшний день предприятие заинтересовано в выполнении принятых на себя обязательств. Идут работы по строительству помещений и приобретению технологического оборудования. Также в ходе встречи были обсуждены меры и предложения, которые будут рассмотрены на правительственном уровне, – написал аким ВКО.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО