Захватывающие поединки

В честь празднования 30-летия со Дня образования Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в Зайсане прошли соревнования по борьбе «Зайсан барысы».

В спортивном мероприятии приняли участие сотрудники акимата, отдела полиции, пожарной части района, КНБ РК по Зайсанскому району, ТОО «Зайсан газ», Департамента по делам молодёжи Зайсанского района, воспитанники детско-юношеской спортивной школы, а также военнослужащие Пограничного управления по Зайсанскому району.

– Эти соревнования для нас одновременно и своеобразный вызов, и получение большого опыта, – отметил начальник Пограничного управления по Зайсанскому району подполковник Кайсар Досмухамбетов. – Мы постарались, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне.

Выход каждого палуана на ковёр вызывал огромный восторг зрителей. Борцы продемонстрировали своё мастерство и были удостоены почестей.

Победителей и участников, занявших призовые места, наградили кубками, медалями и грамотами.

Ерик Абитов

Зайсанский район