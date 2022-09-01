Захватывающие матчи

Сотрудники силовых структур региона соревновались в мини-футболе.

Турнир проходил на стадионе «Алтай» в Усть-Каменогорске.

В состязании, организованном Департаментом Пограничной службы КНБ РК по ВКО и РООВ «Застава тарландары», приняли участие сборные войсковой части 27943 МО и Регионального командования «Шығыс» Нацгвардии, Департамента КНБ и Пограничной службы КНБ по ВКО. А также Департамента полиции и Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, Управления специализированной службы охраны и Департамента по делам обороны ВКО, акимата г. Усть-Каменогорска.

С первых же минут соревнования футболисты начали атаку, показывая красочную игру. Турнир был напряжённым. На поле кипели нешуточные страсти. Команды всеми силами защищали честь своего подразделения.

– Футбол – это вид спорта, который развивает скорость, сообразительность, точность реакции и выносливость, – отмечает главный судья Оралбек Адылханов. – Спортивный турнир, приуроченный к юбилею Пограничной службы КНБ РК, состоялся на высоком уровне. Боевой настрой и взаимное дружеское расположение участников – всё это создало воистину праздничную атмосферу. Болельщики горячо поддерживали свои любимые команды.

В финале турнира в борьбу за главный приз вступили команды акимата города Усть-Каменогорска и Управления специализированной службы охраны. В результате сотрудникам управления удалось одержать победу. На втором месте, соответственно, расположилась сборная городского акимата. Третье место заняла команда Департамента полиции ВКО.

По итогам соревнований в номинации «Лучший нападающий» победителем стал Тилек Ерлибеков, лучшим защитником назван Таурат Бегдазым, лучшим вратарём – Есхат Нурбек. Номинации «Лучший игрок» удостоился Дулат Абдрахманов. В ходе торжественной церемонии победителям и призёрам футбольной баталии вручены кубки, грамоты и ценные подарки.

Гульжан Естаева

Фото А. Карменовой