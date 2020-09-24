Загадки старого особняка 

Члены краеведческого общества «Прииртышье» в Семее собирают истории о старинных домах родного города.

В марте 2020 года группа краеведов прогулялась по небольшому микрорайону на набережной Иртыша за Дворцом бракосочетания. На этом небольшом пятачке сохранились двухэтажные деревянные купеческие дома середины и второй половины XIX века. Самый старый из них был построен в 1837 году и принадлежал, по слухам, приказчику Плещееву, ставшему впоследствии одним из самых успешных купцов Семипалатинска второй половины XIX века.

ПОИСКИ И ГИПОТЕЗЫ

О самом старом доме в Семее краеведы узнали от семейчанки Людмилы Евдоковой. Она выставила в социальных сетях фотографию деревянного двухэтажного особняка на улице Ильяшева, 42. Именно здесь с 1942 года живет Галина Дмитриевна Семыкина. Без сомнения, она – старейший житель старейшего дома в нашем городе. Но и она, к сожалению, далеко не всё знает о родном доме.

– Примерно в начале 1980-х годов я увидела, как мимо окон нашего дома проходит группа во главе с молодым мужчиной. Судя по всему, он проводил экскурсию для своих учеников или студентов. Он не назвал своего имени и места работы. Но по моей просьбе рассказал, что именно этот дом в 1840-е годы принадлежал приказчику Плещееву. Еще в бытность его простым служащим, а не богатым купцом и промышленником, – рассказала старожил.

У хозяйки одной из 10 квартир старинного дома есть документы, которые были составлены во время кампании по приватизации жилого фонда, прошедшей в начале 1990-х годов в Казахстане. В них значится, что дом на улице Ильяшева, 42 был построен в 1837 (первый этаж – из красного кирпича) и 1840 (второй этаж — деревянный) годах. По словам Галины Семыкиной, полная информация об истории дома хранится в фондах Областного историко-краеведческого музея Семея. Так ли это на самом деле, члены краеведческого общества «Прииртышье» обязательно проверят.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…

Того, что именно Фёдор Плещеев построил дом на ул. Ильяшева, 42 в 1837 году, просто не может быть. Согласно сведениям краеведа Виктора Кашляка, будущий купец появился в Семипалатинске лишь в 1857 году, то есть спустя 20 лет после его строительства.

Но откуда же тогда взялась версия о Плещееве? Причем о том периоде, когда он только появился в городе и был обычным служащим. В книге Виктора Кашляка «Люди, события, факты в документах» есть очерк о Федоре Петровиче Плещееве, который был одним из самых богатых купцов Семипалатинской области и даже занимал пост городского головы с мая 1880 по сентябрь 1881 года.

«Появился в Семипалатинске в 1857, как «Владимирской губернии, Вязниковского уезда, Татаровской волости государственный крестьянин деревни Дубнева», – пишет в своем очерке Виктор Кашляк.

Благодаря исследованиям краеведа, до наших дней сохранился текст одной из городских легенд, связанных с именем Плещеева. Она была опубликована в 1968 году на страницах Семипалатинской областной газеты «Иртыш». Именно в ней описывается один из домов, принадлежавших купцу Арефьеву: «Арефьевские дома располагались на спуске к Семипалатинке /предположительно, в районе мельниц Мусина и Красильникова/, по которой тогда ходили баржи с грузами и пассажирские пароходы. К Арефьевым довольно часто приезжали знакомые купцы, промышленники, управляющие приисками /Арефьев славился хлебосольством и гостеприимством/. Массивные ворота вели в большой двор, усыпанный песком, где стоял деревянный флигель, в котором жил столяр

Н. Мальков и кучер Ф. Плещеев».

Судя по всему, именно в этом доме купца Арефьева и произошла тёмная история с таинственным исчезновением золота, добытого промышленниками на одном из местных приисков. И она опять-таки была связана с Фёдором Плещеевым.

Так, на постой к Арефьеву приехал один из известных в то время золотопромышленников (к сожалению, до нас не дошло его имя). В Семипалатинске он хотел зайти в один из банков. Багаж, упакованный в чемоданы и сундуки, он оставил на дворе у Арефьева, а сам поехал по делам. После ряда встреч приезжий, как водится, заехал в один из многочисленных трактиров, где и угощался крепкими напитками до самого утра.

Мертвецки пьяного купчину принесли в дом Арефьева слуги. Он тут же приказал запрягать и ехать на прииск. Все вещи были тщательно упакованы. Однако возле Старой крепости несколько чемоданов выпали с подводы, пришлось остановиться. Вот тогда и выяснилось, что чемоданы, наполненные золотом, оказались пусты.

Вмиг протрезвевший золотопромышленник вернулся в город и даже заявил о происшествии в местную полицию. Но, расследование никаких результатов не дало. Золото как в воду кануло. С горя золотопромышленник вернулся на свой прииск и там застрелился.

А спустя какое-то время, когда страсти улеглись и история о пропавшем золотишке немного позабылась, Фёдор Плещеев внезапно взял расчет у своего хозяина. Купил лошадь, сбрую и повозку, закупил товар и стал ездить по аулам и сёлам, выменивая товары на скот. И так у него дело пошло, что уже к 60-м годам XIX века бывший конюх стал купцом второй гильдии. А потом и вовсе стал одним из богатейших купцов и промышленников Семипалатинской области.

КАКОЙ ИЗ АРЕФЬЕВЫХ?

К сожалению, автор статьи о купцах, опубликовавший свой очерк в 1968 году, не уточнил имя купца Арефьева, у которого служил конюхом Федор Плещеев. Дело в том, что история купеческого Семипалатинска второй половины XIX века знает двух Арефьевых – Прохора и Михаила Фёдоровичей. Предположительно родных братьев. Выходцев из той же самой местности, что и сам Плещеев. Только деревни у них разные: Арефьевы – крестьяне родом из деревни Путятино.

По данным Виктора Кашляка, первым в Семипалатинске в 1858 году торговлей занялся Прохор Арефьев. Но он быстро исчезает по неизвестной причине. И в документах появляется Михаил Арефьев, ставший в 1862 году купцом 2-й гильдии.

Получается, что и братья Арефьевы не могли быть теми, кто построил самый старинный дом в современном Семее. Но вполне возможно, что кто-то из них приобрел этот дом, когда решил поселиться в Семипалатинске и завести здесь собственное торговое дело.

КАКИМ ОН БЫЛ, ТАКИМ ОН НЕ ОСТАЛСЯ…

По рассказам Галины Семыкиной, в середине ХХ века этот дом еще сохранил первозданный облик, хоть и претерпел некоторые внутренние перестройки. В советское время его разделили на 11 квартир, поэтому появились новые дополнительные входные группы и лестницы.

Но в 40-е годы ХХ века еще сохранилась парадная лестница. Собранная из добротных бревен и досок, она имела два марша, разделенных резными деревянными перилами. Внутри дома также была деревянная винтовая лестница, ведущая на большую террасу. К сожалению, до наших дней эти конструкции не дошли. Парадный вход был разобран, а винтовая лестница была заменена на обычную, собранную из досок.

Не сохранилась и первоначальная система коммуникаций. То, что в доме изначально был водопровод и даже канализация, современные владельцы узнали лишь несколько лет назад, когда прокладывали новый трубопровод. Строители обнаружили старинные чугунные трубы, которые использовались для водоснабжения и канализации. По всей видимости, этот жилой дом вообще был одним из первых в Семипалатинске (да и во всем Казахстане), где в начале ХХ века появились водопровод и канализация.

И это неудивительно, ведь первая насосная станция находится как раз на противоположной стороне улицы Ильяшева.

Сохранился и старинный амбар – ровесник самого дома. Он до сих пор частично используется жильцами по прямому назначению – в качестве сарая и подсобного помещения. Несмотря на более чем солидный возраст, постройка производит впечатление. Круглые брёвна, кованые скобы, навесы, решётки и замки сохранились до наших дней.

В этом амбаре играло не одно поколение местной детворы. Среди них и Галина Дмитриевна, и ее дочь Алёна, и дети других жильцов старинного особняка.

Именно это внушительное бревенчатое строение, возвышающееся во дворе особняка, и навело краеведов на мысль, что этот старинный дом принадлежал не «приказчику Плещееву», как говорит Галина Семыкина, а одному из купцов Арефьевых. Описание двора и, главное, деревянного флигеля, где жили конюх Плещеев и столяр Молчанов, навели на мысль соединить эти два дома в единое целое. Вот так была разработана гипотеза, что самый старинный жилой дом Семея когда-то принадлежал купцу Арефьеву и имеет прямое отношение к потере золота безымянным управляющим одного из семипалатинских приисков и внезапному обогащению Федора Плещеева.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ РЕСТАВРИРОВАТЬ

Годы берут своё, сегодняшнее состояние жилого здания близко к аварийному. Крыша местами течет, деревянные балки, которым без малого две сотни лет, нуждаются в замене. Да и фасад дома стоило бы подновить и привести в порядок.

На памяти старожилов, капитальный ремонт в доме производился ещё в 1956–1957 годах. Поскольку дом был государственным, то и ремонт проводился за государственный счет. На сегодняшний день органа управления в доме нет. Поэтому никто не занимается оформлением кондоминиума и вопросами капитального ремонта.

Ещё в 70–80 годы прошлого века планировалось снести эти дома и построить на их месте различные объекты. Вокруг уже построено несколько современных элитных многоэтажек и ведётся строительство ещё одной новостройки.

Краеведы Семея искренне считают, что этот микрорайон из нескольких деревянных двухэтажек можно и нужно сохранить для истории города. Сейчас работает временная городская комиссия, которая занимается сбором информации по старинным объектам Семея. Члены краеведческого общества уверены, что эти домостроения нужно внести в список охраняемых памятников истории города. А также выработать механизм для их реконструкции и сохранности.