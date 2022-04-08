Загадки гротов Кокентау

Богатейший археологический комплекс, включающий в себя крупное поселение, могильники, мастерские и свыше десятка обнаруженных на сегодняшний день гротов с писаницами, изучали члены краеведческого общества «Прииртышье».

Местечко под названием Кокентау в 90 километрах от Семея благодаря почти полному безлюдью сохранилось до наших дней практически нетронутым. При этом уникальный археологический комплекс датируется от эпохи неолита до раннего средневековья.

Результатами своих больших и маленьких открытий в горном массиве Кокентау краеведы Семея поделились с земляками во время традиционной краеведческой гостиной.

Cтаринный некрополь

В одну из недавних поездок исследователям удалось сделать маленькое открытие.

Подъехав к зимовке Красная юрта не по основной дороге, а с другой стороны, они заметили вдали, у подножия гор, несколько странных возвышенностей. В бинокль удалось рассмотреть, что это постройки без крыш. Оказалось, что это погребальный комплекс из мазаров, несмотря на время, сохранивших былое величие. А вокруг раскинулся старинный некрополь, где сохранились могилы бронзового периода и раннего средневековья.

К сожалению, ни один из памятников не остался в полной сохранности. Время сделало своё дело: сырцовая кладка не выдержала испытаний суровыми зимами и проливными летними дождями за столько веков.

Практически каждый мазар сохранил до наших дней лишь половину саманной кладки. Именно в такой форме они были построены во второй половине XVIII века. Кто знает, может быть, под могильными плитами, установленными точно в центре сырцового шатра, покоятся останки славных батыров, защищавших родные кочевья от нашествия джунгар?

Эти мазары, построенные из сырцового кирпича и залитые жидкой глиной, – характерная шатрово-купольная постройка, напоминающая по форме юрту. Они датируются приблизительно второй половиной XVIII века. Однако эта форма пришла на Восток Казахстана из других мест – Южного и Центрального регионов, где такие мазары стали возводить с XIV-XV веков, когда в Великую степь пришёл ислам.

Уникальный комплекс

Надо сказать, что поездка в Кокентауский горный массив прошлой осенью – это далеко не первый визит в эти места краеведов «Прииртышья». При первой же возможности исследователи родного края организуют очередную экспедицию, в ходе которой обнаруживают всё новые и новые гроты с писаницами. Именно так археологи называют древние наскальные рисунки, выполненные охрой. А вот петроглифами принято называть изображения, высеченные в камне подручными инструментами.

Так вот, писаниц этих здесь немало. Конечно, все находки фиксируются на фото, а их координаты тщательно записываются и указываются на картах. Возраст наскальных рисунков в Кокентау датируют III-II тысячелетием до нашей эры, то есть им уже около пяти тысяч лет!

Одним из первых гроты Кокентау изучал археолог и член краеведческого общества «Прииртышье» Александр Долгушев. По его словам, он впервые побывал здесь в 2003 году вместе со съёмочной группой местного телеканала во главе с тележурналистом и краеведом Фёдором Занариным. Позже археолог побывает в Кокентау ещё не единожды. И каждый раз будет делать всё новые и новые любопытные открытия.

– Во время первой же поездки были обнаружены каменные плотины эпохи бронзы. Точно такие же были обнаружены в Центральном Казахстане и описаны академиком Канышем Сатпаевым. Кроме того, в ущелье мы увидели огромный древний город, который требует тщательного изучения. Нашли мы и большую каменную мастерскую с выходом кремниевых пород, из которых делали орудия труда люди, населявшие эти места от эпохи верхнего палеолита до энеолита, когда научились обрабатывать металл, – поделился Александр Долгушев.

Изучив орудия труда, найденные в окрестностях древней мастерской, археолог предполагает, что люди здесь начали жить ещё в эпоху верхнего палеолита. Причём каменными орудиями пользовались не только жители левого берега Иртыша, но и отдалённые племена, населявшие лесистый правый берег, где выходов кремния не было, а орудия труда были всем необходимы, чтобы выжить.

Иными словами, древний протогородок был неким перекрёстком на дорогах древних племен, где пересекались пути многих народностей. Впрочем, эта особенность Семейского региона сохранилась до наших дней.

Обнаруженный протогород включает огромное количество жилищ. Помимо традиционных прямоугольников и квадратов встречаются фундаменты округлой, 8-образной и полукруглой формы.

При первоначальном обследовании поселения были обнаружены остатки каменных жилищ с сохранившимися стенами высотой около метра. Около некоторых из них находились отщепы и каменные орудия труда, а также большие камни, служившие столешницами для древних мастеров. Также было множество керамики, рисунок которой принадлежит к андроновской культуре. Сопоставляя открывшиеся факты и анализируя находки, краеведы предполагают, что поселение в течение нескольких веков являлось крупным торгово-ремесленным центром.

Эти выводы были подтверждены археологическими раскопками.

Если на этом месте долгое время проживали люди, естественно предположить неподалеку наличие могильника. Он был найден. И, судя по его размерам, тут упокоились несколько поколений жителей протогородка. На более поздних могильниках установлены каменные изваяния, характерные для тюркской эпохи раннего средневековья. Некоторые из них повалены ветрами и буранами, другие всё еще стояли на тех самых местах, где их установили много веков назад.

Одно из каменных изваяний отлично сохранилось. На нём можно безошибочно рассмотреть изображение человека.

Кстати, в одну из своих поездок в Кокентау краевед Наталья Рыкова обнаружила место, где шла добыча и обработка каменных плит под балбалы и строительные блоки. Некоторые заготовки так и остались лежать там, где их оставил древний мастер. Интересно, почему их не установили на курганах и могильниках?

– Кокентау – массив уникальный. Исследователям предстоит огромная работа по его изучению. Обнаруженное за последние 20 лет в результате коротких поездок краеведов – лишь малая толика того, что хранят в себе гроты Кокентау, – убежденно заявил археолог.

Древние рисунки

На этот раз конечной точкой путешествия краеведов стали окрестности зимовки Красная юрта, где и находятся гроты с писаницами. Первый грот, который стал отправной точкой для дальнейших поисков, представляет собой узкое ущелье, где скалы исписаны охрой. Изучив рисунки, краеведы пришли к выводу, что, скорее всего, это было капище — место для культовых ритуалов.

На эту мысль навёл один из наскальных рисунков – изображение божества, представляющего собой фигуру человека, у которого вместо головы круг с крестом — символом Солнца. Это ясно говорит о том, что люди, здесь проживающие, поклонялись огню и Солнцу.

Самое любопытное, некоторые сюжеты, представленные в этой древней картинной галерее, практически никогда не встречались ранее на территории Семейского Прииртышья. А если говорить о памятниках вдоль Иртышской линии, то нечто похожее изображали древние жители в Ак-Бауре неподалёку от Усть-Каменогорска. Недавно близ Павлодара тоже был обнаружен новый археологический комплекс, где также присутствовали писаницы со схожими мотивами. Таким образом, на территории казахстанского Прииртышья на сегодняшний день известны три группы писаниц и петроглифов, сохранившиеся до наших дней. При этом массив Кокентау почти не изучен.

– Техника изображения рисунков в Кокентау отличается грубостью. Похоже, что художник рисовал свои образы, макая палец в охру и нанося на камень лаконичные линии, – поделился своими наблюдениями Павел Жуков.

Среди любопытных образов – архары. Рядом с ними изображена трёхглавая гора. Видимо, художник хотел показать, что именно в этом месте неплохая охота на горных козлов. Кстати, неподалёку от древней галереи петроглифов действительно находится трёхглавая горная вершина, носящая название Ушаир. Этот рисунок можно смело назвать первым планом (картой) местности в этих местах. Кстати, рядом с этим рисунком ещё один любопытный сюжет: рисунок, отдалённо напоминающий конверт для писем. По мнению Александра Долгушева, так можно изобразить поле, на котором выращивали злаковые культуры. По всей видимости, поселенцы здесь занимались мотыжным земледелием. Представитель краеведческого общества Хаджи-Мурат Илиуф, специализирующийся на знаках и топонимах, сделал предположение, что подобные рисунки встречаются на бубнах сибирских шаманов.

Ещё один сюжет — лосиха. О том, что это именно женская особь, говорит отсутствие на голове раскидистых рогов. Кроме того, есть много сцен охоты и животных, которых люди добывали себе на пропитание.

Отметим, что труды краеведов не пропали даром. Их открытиями заинтересовались археологи. И последние три года в Кокентау работала археологическая экспедиция, изучала гроты с писаницами и начала раскопки большого поселения, обнаруженного неподалёку.

Именно археологам удалось найти другой тип наскальных рисунков – петроглифы, вырезанные в камне. Древние художники их очень хорошо спрятали от посторонних глаз, разместив на самой вершине одной из скальных возвышенностей, характерных для Кокентауского горного массива. Рисунков было всего три — архар, лошадь и решётка. Вполне возможно, что это один из вариантов изображения поля. Но есть и другая версия об игре тогызкумалак, где используется подобная доска, исчерченная клетками.

Софья Соболевская

Фото автора

Семей