Задана высокая планка 

Первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков прокомментировал итоги внутрипартийного отбора.

Так, в первую очередь, он отметил высокую активность партийцев, ведь общее количество поданных заявок на участие по области составило свыше тысячи кандидатов. Однако по разным причинам больше ста человек сняли свои кандидатуры на различных этапах праймериз.

– При этом примечательно, что среди кандидатов много молодых граждан – это практически четверть от общего числа участников, – отметил Олег Чугунков. – Интересна статистика по социальным группам. Так, в процессе приняли участие 18 многодетных матерей, 14 соотечественников – кандасов и восемь лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Также из зарегистрированных кандидатов более 200 человек – это новые лица, простые люди, не являющиеся директорами, руководителями организаций. Среди них большая часть – женщины.

Олег Чугунков отметил, что 64,5 процента кандидатов являются членами партии не более пяти лет. Также почти все участники праймериз – специалисты с высшим образованием. Большинство – пользователи социальных сетей, из них 24 процента весьма активные, имеющие от 501 до 5000 подписчиков.

– Отмечу, что агитационная работа была поставлена на хорошем уровне, – добавил он. – Все кандидаты опубликовали свои агитматериалы, провели в общей сложности 3227 мероприятий с охватом 61 380 человек, организовали 523 встречи в онлайн-формате, приняли участие в дебатах.

Также несколько слов следует сказать об авторизации в информационной системе «Праймериз». По сути, это первое электронное голосование, и оно прошло успешно. Однако была также представлена возможность проголосовать на 62 избирательных участках по бумажным бюллетеням. Этим форматом воспользовались свыше восьми тысяч членов партии.

– С 00:00 1 октября до 14:00 4 октября проходило активное голосование членов партии, – подчеркнул Олег Чугунков. – В нём принял участие 45 221 член партии, или 88,7 процента, из них онлайн проголосовали 37 106 человек, традиционным способом посредством бюллетеней – 8 115 партийцев, или 16 процентов.

К предвыборным программам области поступило свыше тысячи наказов. Наибольшее количество предложений – по направлениям строительства и ремонта жилья, больниц, школ, сельских клубов, детских садов, дорог, работы системы здравоохранения, повышения цен на товары первой необходимости, бизнеса (вопросы льготного кредитования), а также занятости населения, инфраструктуры и экологии. При этом больше трети наказов уже предусмотрено в проектах предвыборных программ.

По словам Олега Чугункова, также активно реализуются партийные проекты «С заботой о старшем поколении», «Будущее без барьеров», «Счастливая семья» и другие программы, направленные на повышение уровня благосостояния казахстанцев.

– Я не первый год наблюдаю, как работают избирательные комиссии, – резюмировал Олег Чугунков. – За годы независимости мне особенно запомнились крупные электоральные кампании, по итогам которых, можно сказать, что выборное законодательство Республики Казахстан стало одним из самых продвинутых. За эти годы в государстве многое сделано в плане расширения выборного законодательства на основе замечаний и предложений отечественных и международных организаций, таких как, например ОБСЕ. По окончании электоральных кампаний всегда есть вопросы, предложения или замечания, но в целом выборное законодательство идёт в ногу со временем.

Олег Чугунков сообщил, что теперь участников праймериз ждут выборы в маслихаты всех уровней. Согласно Конституционному закону, в ноябре-декабре этого года состоятся выборы по партийным спискам, которые будут формироваться как раз из тех самых претендентов, которые успешно прошли праймериз. Эти кандидаты – резерв – лучшие из лучших сформируют костяк будущей партийной элиты. Таким образом, будет осуществлён важный шаг в сторону демократизации казахстанского общества.

Елена Пашке