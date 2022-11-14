Задачи со звёздочкой

Повышение качества образования, предотвращение оттока абитуриентов за рубеж, оптимизация работы учителей и решение вопросов оплаты труда педагогов – вот далеко не полный перечень задач, которые предстоит решить новому руководителю Управления образования ВКО. Им стала Инесса Чернышёва, возглавлявшая до этого школу-гимназию № 38.

В минувшую пятницу заместитель акима Восточно-Казахстанской области Шакарым Буктугутов представил коллективу управления нового руководителя.

– В области функционируют 664 организации образования. Из них 11 отделов образования по городам и районам, 347 школ, 202 детских сада, 26 специальных организаций, 36 организаций дополнительного образования, – отметил заместитель акима ВКО. – Перед новым руководителем сейчас, прежде всего, стоит задача координировать весь этот труд. Есть много вопросов, которые решаются на государственном уровне. Все мы знаем, что несколько лет назад прошла реформа системы образования в республике. Мы стремимся к тому, чтобы уровень образованности наших выпускников был на высоте, в регионе не первый год ведётся планомерная работа в этом направлении. Поэтому для руководителя управления важно удержать эту планку и в очередной раз доказать, что наши учителя – лучшие.

Шакарым Буктугутов сделал акцент на том, что в настоящее время остро стоит вопрос оптимизации работы учителей. В частности, это связано с сокращением учебных часов с 18 до 16. Немаловажным аспектом остаётся оплата труда педагогов.

Новый руководитель управления в свою очередь подняла тему профориентации среди учащихся.

– В данный момент необходимо обратить пристальное внимание на повышение качества образования, – сказала Инесса Чернышёва. – Глава государства поставил перед нами задачу популяризировать технические специальности, привить детям уважение к человеку труда. Поэтому нужно приложить усилия к повышению уровня изучения таких дисциплин, как физика, химия, биология.

Как пояснила руководитель управления, в настоящее время для этого в учебных заведениях организовывают кабинеты новой модификации, стем-кабинеты, кабинеты робототехники, оснащённые современным мультимедийным оборудованием с применением IT-технологий. Подобные кабинеты уже работают в школах Усть-Каменогорска №№ 11, 17, 19, 36.

– Кроме этого, современность диктует нам делать упор на изучение государственного и иностранных языков, – отметила Инесса Чернышёва. – Я бы ещё хотела добавить, что немаловажно обеспечить учащимся сельской местности доступ к дополнительному образованию. В том числе музыкальные, спортивные секции. Ещё одна инициатива, которая сейчас набирает популярность и нужно продолжать развивать её, – это привлечение интереса детей и их родителей к чтению. Для этого мы будем подключать библио-

теки, налаживать работу для приобщения детей к книгам. Я считаю, что в этом состоит воспитательный момент, формирование ценностей, нравственных ориентиров. Необходимо рассказывать ребятам о наших отечественных авторах, философах, учёных, которые составляют историю национальной литературы: Абай Кунабайулы, Ибрай Алтынсарин, Абу Наср аль-Фараби и так далее. Есть даже такое выражение: дети, которые читают, вырастают во взрослых, которые думают. Образование в целом не должно стоять отдельно от актуальных жизненных вопросов. Нужно продумать, как это осуществить и в кратчайшие сроки реализовать. В ближайшее время мы займёмся просчётом бюджета, который понадобится на реализацию этих задач, чтобы определиться с финансированием.

Лилия Дроздова