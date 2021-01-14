Задачи на завтра 

В день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней в голосовании приняли участие свыше 663 тысяч восточноказахстанцев.

Председатель областной территориальной избирательной комиссии Ерсаин Набиев и его заместитель Жанар Алканова представили данные об итогах прошедших выборов на онлайн пресс-конференции.

По их сведениям, в Восточном Казахстане в списки избирателей были внесены 932 907 граждан, из них получили избирательные бюллетени 675 741 человек или 72,43 процента. В голосовании приняли участие 663 240 человек, из них по открепительным удостоверениям проголосовали 3021 избиратель, вне помещений для голосования – 29 483 человек.

Спикеры напомнили, что в выборах депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата VII созыва принимали участие четыре политические партии. Уверенная победа была одержана партией «Nur Otan», за которую проголосовало 84,45 процента избирателей, принявших участие в выборах.

Наибольшее количество голосов, отданных за эту партию, зафиксировано в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Курчатове, а также в Абайском, Аягозском, Зай-санском районах.

Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» набрала 7,88 процента голосов избирателей, Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 7,64 процента, Политическая партия «ADAL» – 0,03 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Среди районов, выдавших максимальное количество избирательных бюллетеней, – Кокпектинский район (97,44 процента). Также в числе лидеров по количеству проголосовавших – Курчумский, Абайский, Бескарагайский, Жарминский, Зайсанский и Тарбагатайский районы.

По итогу, депутатские мандаты от партии «Nur Otan» получили 32 народных избранника, от партий «Ауыл» и «Ақ жол» – по три человека.

Ерсаин Набиев также отметил, что выборы в Восточном Казахстане прошли с созданием всех конкурентных условий для кандидатов в плане освещения агитационной работы. Грубых нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, зарегистрировано не было.

Одно из распространённых нарушений, зафиксированное наблюдателями в Восточном Казахстане, – отсутствие в некоторых избирательных участках пандусов для людей с особыми потребностями.

По официальному заявлению миссии наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выборы в Казахстане были открытыми, транспарентными и прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников