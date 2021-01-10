Зачтётся голос каждого!

Глубоковский район поделён на 46 избирательных участков. Разобраться в том, кто входит в список кандидатов на выборах в каждом округе, помогали call-центры, созданные в каждом сельском и поселковом округах.

Жители района заранее получили приглашения с указанием адреса их участка для голосования и телефона комиссии, сведения также были опубликованы в средствах массовой информации. Если по какой-то причине избиратели не могут самостоятельно прийти проголосовать, им предоставляется возможность сделать это на дому.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, сотрудники правоохранительных органов, находящиеся на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). Участки для голосования в течение дня регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить бесконтактное передвижение участников голосования и соблюдение санитарной дистанции.

По словам наблюдателя Инги Крицкой, которая с утра приступила к своей работе на 475 участке, обстановка спокойная, выборы проходят организованно. Никаких инцидентов не замечено. Жалоб от избирателей не поступало. Всё идёт в штатном режиме.

– Выборы – это очень важное в жизни государства событие, которое определит на ближайшие четыре года, как мы будем жить. Чтобы законы были действительно жизнеспособными, их должны рассматривать и принимать грамотные люди с определённой профессиональной подготовкой. Уверен, что избранные депутаты со всей ответственностью будут представлять интересы своих избирателей, – сказал житель посёлка Глубокое Шарыпкан Рысбаев.

Бахыт Сарсембаева

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Глубоковский район