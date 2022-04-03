Зачем «султанкам» острые носки?

Великолепные войлочные тапочки-«султанки» сделали своими руками мастерицы Русского социально-культурного центра Семея.

Вдохновившись Наурызом, когда повсеместно творят добрые и полезные дела, рукодельницы решили совместить приятное с полезным: поработать с любимым войлоком, при этом сшив из него домашние тапочки: красивые, удобные и модные во все времена.

…Сколько воспоминаний у каждого из нас связано с домашними тапочками! Кто-то любит вязаные следки, в которых тепло и удобно не только бегать по дому, но и залезть на диван под тёплый плед с чашкой горячего шоколада. Леди-модницы не представляют себе даже домашнюю обувь без каблучка. Но есть и такие, кто всему на свете предпочитает комфорт, уют, не лишённые толики красоты и эстетики. Вот именно эти люди, без сомнения, по достоинству оценят все преимущества войлочной домашней обуви. Тем более знаменитых на всем Востоке тапочек с загнутыми носками.

Во Всемирной сети гуляет много легенд и мифов, связанных с появлением обуви такой формы. Традиционно считается, что родиной таких тапочек является мусульманский Восток. Но это, оказывается, очередной миф. Изобретателями загнутых носков считаются последователи буддийско-ламаистских верований. Именно в Индии, Монголии, Калмыкии и Бурятии, говорят, первыми стали щеголять в этой чудаковатой обуви. Есть версия, что загнутые носки при этом выполняли защитную функцию для травы.

Их красоту и практичность сумели оценить на Ближнем Востоке и в Египте, где такая форма препятствовала попаданию песка в обувь. А позже, в результате культурного обмена в ходе многочисленных крестовых походов, рыцари-крестоносцы вместе с другими трофеями привезли в Европу и моду на диковинную обувь.

Впрочем, нам, казахстанцам, жителям степей и потомкам кочевников, гораздо ближе и роднее версия, что подобного типа обувь родилась в умах ремесленников-степняков. Говорят, что сие изобретение напрямую связано с бытом кочевого народа. Именно загнутые к верху носки помогали всаднику удержаться в стременах во время быстрой скачки по степным просторам.

Современным казахстанцам целыми днями сидеть в седле нет никакой надобности, а вот дать отдых уставшим ногам после напряжённого трудового дня – вполне реально. Ведь тёплое войлочное нутро мягкой тапочки нежно обволакивает ноги.

Делать тапочки-султанки несложно. Нужны лишь элементарные навыки кройки и шитья.

– На дворе Наурыз, и нам хотелось удивить себя и окружающих чем-то необычным, но в то же время полезным и красивым. Да и работа с войлоком нашим мастерицам очень нравится. Вот так и пришла идея сшить тапочки-султанки, – рассказывает председатель Русского социально-культурного центра Семея Антонина Клиновицкая.

В творческом союзе с Натальей Алчибаевой они разработали выкройки и заготовили все необходимые материалы: толстую кошму, тонкий цветной войлок, орнаменты для украшения, прочную нить и цыганские иглы. А для резки кошмы пришлось купить специальные ножницы для стрижки овец.

И работа закипела: вырезали по шаблону детали будущей тапочки, сшивали иглами, клеили, мастерили. И при этом спорили, пели, радовались и показывали результаты своего труда. Кстати, некоторые мастерицы предпочли отказаться от остроносых изюминок и сшили себе пару домашней обуви с традиционными круглыми носками. Красоты от этого не убавилось. Да и функционал остался тем же.

Надо ли говорить, что фотографии нарядных «султанок», выставленные мастерицами в социальных сетях, тут же нашли массу поклонников, подтвердив лишний раз, что народное творчество будет модным во все времена.

Екатерина Гуляева

Фото автора

Семей