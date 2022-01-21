Зачем нужна ревакцинация

По мнению эпидемиологов и иммунологов, защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» поможет ревакцинация.

В связи с распространёнными вопросами, связанными с ревакцинацией населения, Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области сообщает:

Согласно разделу 8 приложения 1 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «Об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» №2 от 13 января 2022 года ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получивших полный завершённый курс первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом 6 месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

Ревакцинация против КВИ беременных женщин, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины «Комирнати» («Пфайзер») в периоде с 16 по 37 неделю беременности.

Ревакцинация против КВИ женщин в периоде лактации проводится с использованием вакцины «Комирнати» («Пфайзер») после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения ребёнком возраста 2 лет.

Допускается проведение ревакцинации против КВИ медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше с применением вакцины «Комирнати» («Пфайзер»).

В настоящее время в связи с циркуляцией в стране штамма «омикрон» вируса Sars-Cov-2 эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах резко ухудшилась.

Одной из основных причин для беспокойства является быстрое распространение нового штамма коронавируса «омикрон», связанное с активным передвижением граждан, а также игнорирование ими мер предосторожности, несоблюдение масочного режима, посещение мест массового скопления людей.

По мнению эпидемиологов и иммунологов, защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» поможет ревакцинация через 6 месяцев от даты второй прививки.

В области ревакцинация на укрепление иммунной системы проводится вакцинами QazVac, VeroCell.

К сожалению, всё ещё распространяется недостоверная информация о вреде иммунизации, о наличии большого количества осложнений после прививок, об опасности вакцин. Эти рассуждения безосновательны. Наука о вакцинах не стоит на месте. Сегодня очистка вакцин от ненужных компонентов достигла высокого уровня, вследствие чего значительно снизилось число побочных реакций.

Стоит отметить, что существует неоспоримый научный консенсус о том, что вакцинация является очень безопасным и эффективным способом борьбы с инфекционными заболеваниями.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО призывает жителей области получить вакцину и пройти ревакцинацию от COVID-19. Цель вакцинации – стабилизация эпидемиологической ситуации по КВИ и обеспечение коллективного иммунитета.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО