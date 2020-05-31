Забвению не подлежат!

Забытые Герои – так называют тех, кто в годы Великой Отечественной войны был представлен к званию Героя Советского Союза, но по разным причинам так и не получил этой заслуженной награды.

С каждым годом таких Героев Великой Отечественной становится все больше – отыскиваются новые архивные документы воевавших, фотографии, медали. Мы, потомки победителей, должны навечно сохранить память о них и передать будущим поколениям.

Восточно-Казахстанский областной филиал общественного объединения «Организация ветеранов» разыскивает родственников солдат и офицеров ВОВ, представленных к высшей награде посмертно.

– В Восточном Казахстане зарегистрировано 133 Героя Советского Союза. Стали известны имена еще пятнадцати ветеранов Великой Отечественной войны, которые в те годы были представлены к этому званию, но заслуженные награды так и не получили, – говорит председатель ВКОФ ОО «Организация ветеранов» Айтказы Шерубаев.

Причины того, что награды не нашли своих героев, самые разные: кто-то являлся работником НКВД, другие – потомками зажиточных баев-кулаков, а у кого-то были репрессированные родственники.

Все будущие Герои Советского Союза были призваны на фронт из разных городов и сел Восточно-Казахстанской области, многие из них погибли в боях с фашистскими захватчиками.

– Мы хотим поименно поблагодарить всех солдат Великой Отечественной войны и рассказать об их подвиге, – отмечает Айтказы Шерубаев. – Именами героев будут названы школы в тех населенных пунктах, откуда они были родом.

Ветеранской организации удалось с помощью поисковиков и волонтеров отыскать родственников девяти фронтовиков. Их детям, внукам, племянникам вручили документы о присвоении высшего воинского звания их героическим предкам. Родственники шести героев пока не найдены.

Красноармеец Амаргазы Трусов. Все, что о нем известно, – на фронт его призвал Кокпектинский РВК Семипалатинской области. Воевал в составе артиллерийского батальона противотанковых ружей бронебойщиком 108-го отделения. 20.01.1944 года награжден орденом Красного Знамени. Наградной лист от 25.11.1943 г. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза.

Гвардии лейтенант Виктор Иванович Гутовский призван Зайсанским РВК Восточно-Казахстанской области. Являлся командиром взвода 1-й инженерной роты 14-го гвардейского армейского инженерного батальона 1-й гвардейской танковой армии. Награжден орденом Красного Знамени 01.10.1944 г. Наградной лист № 26834 от 30.07.1944 г. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени 20.03.1945 г. Наградной лист от 04.02.1945 г.

Старший лейтенант Бейсембек Козыбаев призван Усть-Каменогорским РВК Семипалатинской области. Командир 1-й стрелковой роты 100-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени 13.04.1944 г. Наградной лист от 27.03.1944 г.

Старший лейтенант Канапья Сейтказинов призван Кировским РВК Восточно-Казахстанской области. Заместитель командира 3-го стрелкового батальона 414-го стрелкового полка, 81-й стрелковой Калинковичской дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени 17.11.1944 г. Наградной лист от 09.09.1944 г.

Капитан Александр Александрович Несмиянов призван Зыряновским РВК Восточно-Казахстанской области. Командир 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии 2-й гвардейской армии. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Кутузова III степени 31.12.1943 г. Наградной лист от 07.11.1943 г. Второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени 11.05.1944 г. Наградной лист от 20.04.1944 г. Третий раз представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Александра Невского 28.10.1944 г. Наградной лист от 14.10.1944 г.

Капитан Виктор Александрович Гутов призван Кировским РВК г. Усть-Каменогорска. Служил заместителем командира 2-го стрелкового батальона 238-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Награжден орденом Красного Знамени 18.07.1945 г. Наградной лист от 08.07.1944 г. Второй раз представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орденом Суворова III степени 01.08.1945 г. Наградной лист от 15.05.1945 г.

Уважаемые читатели, если вы располагаете данными о родственниках участников ВОВ, представленных к званию Героя Советского Союза, просим вас сообщить об этом по адресу: г. Усть-Каменогорск,

ул. М. Горького, 40, 222 кабинет.

Телефон: 8 (7232) 713-279. Электронный адрес: a.veteran2012@yandex.kz.

Бахыт Сарсембаева