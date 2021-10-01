Заботясь о детях

Психологи области обсудили вопросы профилактики суицида среди несовершеннолетних.

Обучающий семинар для школьных психологов проходил на платформе ZOOM. На онлайн-занятии собралось более 300 специалистов из Аягозского, Бескарагайского, Зайсанского, Урджарского районов, а также Семея, Усть-Каменогорска, Риддера, Курчатова.

Программа семинара была посвящена обсуждению актуальных вопросов по организации эффективных видов работ, направленных на формирование культуры безопасного поведения учащихся, предотвращение детских и подростковых суицидов.

В роли спикеров выступили кандидат психологических наук, автор 50 научных работ по психологии, заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики ВКУ им. С. Аманжолова Юлия Кукина, а также старший преподаватель ВКУ им. С. Аманжолова кандидат психологических наук, докторант ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва Гульназ Турарова.

Они поделились техникой работы с негативным чувством и способами его ослабления, раскрыли особенности кризисной терапии и методики профилактической работы по предотвращению детского суицида. Участники семинара обсудили вопросы влияния семейных отношений на формирование зависимости.

– Участие психологов в этом мероприятии предоставляет возможность повысить их профессиональный уровень в работе с детьми из группы риска, – отмечают организаторы.

Семинар прошёл в рамках реализации проекта по профилактике суицидального поведения и формированию культуры безопасного поведения среди несовершеннолетних государственного заказа Управления образования ВКО.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников