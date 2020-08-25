Забота – у нас в крови!

Сейчас сотрудники центров крови оказались на передовой в борьбе с пандемией, охватившей весь мир. Именно здесь готовят иммунную плазму, которая помогает излечиться больным COVID-19.

Организация донорства крови и её компонентов, а также заготовка крови, производство компонентов крови, диагностических реагентов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству и безопасности донорской крови, – всё это задачи Восточно-Казахстанского областного центра крови.

– Наша миссия – войти в число лучших региональных центров крови в Казахстане за счёт внедрения инноваций, высокого профессионализма сотрудников, устойчивого развития и совершенствования трансфузионной помощи пациентам в соответствии с национальными и международными стандартами, – говорит заместитель директора по медицинской части Восточно-Казахстанского областного центра Светлана Шмурыгина. – К примеру, в рамках ГОБМП центр обеспечивает компонентами и препаратами крови 25 организаций здравоохранения ВКО, оказывающих стационарную помощь, где функционируют кабинеты трансфузиологии.

Напомним, центр открылся в рамках реализации государственной программы «100 школ, 100 больниц» в 2015 году с производственной мощностью 24000 литров крови в год и пропускной способностью более 30000 доноров в год.

Он оснащён по последнему слову техники – современным оборудованием производства США, Германии, Швейцарии, Франции, Японии, России.

– Внедрена автоматизация процессов заготовки плазмы и тромбоцитов с использованием аппаратов Haemonetics PCS2, MCS (США), которые обеспечивают высокое качество, абсолютную стерильность, безопасность для реципиента, а также для донора, – добавила Светлана Шмурыгина. – Автоматизирован процесс получения различных компонентов крови с использованием экстракторов. Внедрено криоконсервирование эритроцитов для автоматической, безопасной подготовки эритроцитов к заморозке и долгосрочному хранению, чтобы иметь стратегический запас на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Также внедрена технология инактивации вирусов, бактерий, простейших в плазме и тромбоцитах с использованием системы Intercept (США). Это новый уровень безопасности компонентов крови для реципиентов, ведь эта система снижает до 90 процентов посттрансфузионные реакции у пациентов.

По словам нашей собеседницы, центр на постоянной основе проводит семинары по

вопросам службы крови, осуществляет подготовку специалистов, проводит аттестацию врачей по вопросам трансфузиологической помощи, обеспечивает информационную поддержку.

Немаловажно, что здесь созданы комфортные условия и привлекательная обстановка для доноров. Передовые технологии донации крови и её компонентов, только одноразовые стерильные медицинские изделия, доброжелательность и профессионализм персонала. К слову, все медицинские работники имеют сертификаты специалистов. Семь специалистов прошли обучение в ведущих банках крови США, Германии, Израиля, Польши и России.

– Выездная бригада также может приехать в любую организацию, чтобы взять у желающих кровь, – добавила Светлана Шмурыгина. – Эта кровь будет перелита тяжелым пациентам города и области, что позволит сохранить немало человеческих жизней.

А 23 июля 2020 года центр крови принял первых доноров иммунной плазмы, так необходимой для лечения больных коронавирусом. Плазма, собранная у пациентов после их выздоровления, имеет антитела, способные нейтрализовать развитие коронавируса. При переливании такой плазмы в организме больного создается пассивный иммунитет, что способствует быстрому выздоровлению. Данный метод успешно использовался в Китае, США, с апреля – в России, в Казахстане метод применяется с мая.

– Донором иммунной плазмы может быть человек старше 18 лет, переболевший COVID-19 в средней и тяжелой степени, у которого с момента полного выздоровления от COVID-19 прошло не меньше двух недель, но не более двух месяцев, – говорит Светлана Шмурыгина. – Прийти раньше нельзя – нет уверенности, что вирус полностью исчез. Прийти позже – значит, количество антител будет уже снижено, препарат может оказаться малоэффективным. На сегодняшний день в центр крови обратились около 100 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, но после отбора смогли сдать иммунную плазму только 21, заготовлено 63 дозы иммунной плазмы. Все потенциальные доноры предварительно сдают анализ крови на клинико-биохимические показатели, группу крови,

на инфекции и т. д.

Процедура стандартная, ничем не отличается от обычного забора плазмы. От одного донора можно получить 400–600 мл, или 2–3 дозы иммунной плазмы. Плазму подвергают вирусной инактивации и замораживают. В замороженном виде иммунная плазма может храниться в течение трёх лет при температуре ниже –25 °C. Применяют иммунную плазму в условиях стационара, по показаниям в зависимости от состояния больного

коронавирусом.

– Выражаем огромную благодарность нашим донорам иммунной плазмы за проявленное милосердие и помощь врачам, которые борются за жизни больных, – говорит Светлана Шмурыгина. – Надеемся, что число желающих сдать иммунную плазму возрастёт, и все вместе мы победим этот недуг. Всем желающим стать донором иммунной плазмы необходимо сообщить о своём намерении по телефонам: 8 (7332) 70-08-08; 8 (7232) 70-38-38; 8-705-752-09-64.

Ева Ким