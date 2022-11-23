Забота – тоже труд

– Я одна воспитываю ребенка с инвалидностью. Его состояние здоровья не позволяет выйти на работу: слишком много времени занимают походы по поликлиникам и реабилитационным центрам. Поэтому живём на пособие по инвалидности. Но этих денег недостаточно: почти всё уходит на лекарства и лечение. Есть возможность получить работу на дому или как-то по-иному трудоустроиться?

Дидар Мусина, Риддер

В профильном ведомстве сообщили, что с января 2023 года изменится судьба семей, где есть ребёнок с инвалидностью или взрослые с инвалидностью. Принято решение одного из родителей этих детей или ближайших родственников перевести в категорию индивидуального помощника, который будет получать заработную плату и трудовой стаж для участия в пенсионной системе.

Условие одно: родитель или родственник, претендующий на должность индивидуального помощника, должен обязательно прослушать курсы по оказанию доврачебной помощи и навыкам оказания социально-бытовых услуг. Проще говоря, знать, как научить своего ребёнка или подопечного навыкам самообслуживания.

Отметим, что на текущий момент в Казахстане насчитывается 705 тыс. человек с инвалидностью, из которых 45% проживают в сёлах и районах.