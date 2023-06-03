Забота с первого дня

В Усть-Каменогорске открыли свои двери сразу два социально значимых центра под одним названием – «Қамқорлық». В переводе с казахского языка слово означает «забота» и в этом, собственно говоря, и заключается основная миссия учреждений.

В открытии центров принял участие председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов в рамках своей рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область. Так, на базе ЦМиР уже в июле начнёт свою работу отделение ранней помощи «Қамқорлық» для детей от 3 месяцев до 3 лет с нейро-ортопедическими нарушениями и рисками их развития. Это позволит каждый год предоставлять абилитационную и реабилитационную помощь 600 малышам с пороками развития или рисками их возникновения. Кроме того, здесь можно будет пройти диагностику и электроэнцефалографию головного мозга на самом современном оборудовании, соответствующем всем мировым стандартам. С детьми будет работать многопрофильная команда специалистов, состоящая из врачей-реабилитологов, неврологов, инструкторов лечебной физкультуры, трудотерапевтов, логопедов и дефектологов.

– С 2020 года фонд «Самрук-Қазына» финансирует открытие реабилитационных центров для детей по рекомендации фонда «Қамқорлық қоры». В течение трёх лет фонд профинансировал открытие 15 реабилитационных центров «Қамкорлық» и шести центров раннего вмешательства в Казахстане. При этом большой вклад вносят предприятия фонда, расположенные в вашем регионе. Соответствующие работы продолжаются в этом году совместно с фондом «Қазақстан халқына» посредством открытия ещё 13 центров раннего вмешательства, – отметил председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Как сообщила директор Корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» Арайлым Еркинова, правильно проводимая диагностика и коррекция отклонений функций с первых месяцев и лет жизни позволяют не только смягчить уже имеющиеся изменения, но и преду-

предить появление новых нарушений, уменьшить тяжесть социальной дезадаптации детей, достичь максимально возможного для каждого ребёнка качества жизни.

В этот же день на базе городского территориального центра социального обслуживания населения «Ульба» был открыт Центр для детей с аутизмом «Қамқорлық». Учитывая, что количество детей, которым ставят диагноз «расстройство аутистического спектра», с каждым годом увеличивается, это очень актуальная и своевременная инициатива. Комплексная помощь детям с РАС: в одном центре собраны разные специалисты и с каждым ребёнком работают по индивидуальной программе, разработанной методистами с учётом его способностей и потребностей.

Ежегодно 125 детей от 1,5 до 18 лет будут получать бесплатную помощь специалистов, также в центре окажут поддержку их родителям. Среди услуг, которые предоставляет социальное учреждение – АВА-терапия, эрготерапия, кинезиотерапия, адаптивная и лечебная физкультура, трудотерапия, арт-терапия, музыкотерапия, сенсорная интеграция, социально-бытовая ориентация, занятия с логопедом, психологом и логопедом. Кроме того, большое внимание будет уделяться именно развитию социальных навыков и коммуникаций. Все услуги абсолютно бесплатны.

– Здесь детям помогут высококвалифицированные специалисты. Думаю, что наша совместная работа будет оценена родителями. Её цель – обеспечить доступную и эффективную реабилитацию для особенных детей со всей страны. Три таких центра действуют в Шымкенте, Павлодаре и Талдыкоргане. До конца года будет открыто ещё 4 центра в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской областях и городе Алматы, – отметил председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Как подчеркнул глава региона Даниал Ахметов, основные задачи, которые стоят на сегодняшний день в сфере здравоохранения – обеспечить все условия для выявления ранних пороков развития детей и их успешного лечения, создать для детей с особенными потребностями все условия для получения образования и успешной интеграции в общество.

В рамках рабочей поездки Нурлан Жакупов также посетил два крупных предприятия региона – УМЗ и Казцинк. Во время выездной инспекции на Ульбинский металлургической завод он рассказал о том, что буквально недавно в Китай была отправлена вторая партия топлива для АЭС производства предприятия «Ульба-ТВС». На Казцинке председатель Правления АО «Самрук-Қазына» ознакомился с готовой продукцией цинкового завода и работой пульта управления ISASMELT на свинцовом производстве.

Дарья Штейн