Забота от «Бақытты отбасы»

В Восточном Казахстане успешно реализуется партийный проект «Бақытты отбасы», направленный на комплексную поддержку малообеспеченных многодетных семей.

Вырастить и обеспечить всем необходимым даже одного ребёнка непросто. А если в семье несколько детей? Государство старается оказать особую поддержку многодетным семьям. Льготы – весьма ощутимая помощь для них.

Вопрос поддержки этой категории граждан был рассмотрен на очередном заседании бюро политического совета областного филиала партии Nur Otan. О чём на своих официальных страницах в социальных сетях сообщил аким ВКО, председатель областного филиала партии Nur Otan Даниал Ахметов.

По сведениям руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Жасулана Сарсебаева, во всех 19 городах и районах созданы общественные комиссии по вопросам поддержки многодетных и малоимущих семей. На сегодняшний день в области проживают более 29 тысяч многодетных матерей.

Реализация комплексной программы «Бақытты отбасы» ведётся по нескольким направлениям. Среди них – льготная ипотека, переобучение и трудоустройство, стипендии и бесплатные детские сады, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета.

– В прошлом году в регионе социальную помощь получили 3 050 семей, с начала 2021 года – 887. В 2020 году около 15,5 тысячи школьников из многодетных семей, получателей АСП, были обеспечены питанием в школьных столовых, ученической формой и льготным проездом в городском общественном транспорте. В этом году за счёт фонда всеобуча предусмотрены средства в размере 3,6 млрд тенге для 44 тысяч детей, в том числе для более 12 тысяч детей из семей, получающих АСП, – написал в своём аккаунте аким области.

Важным пунктом проекта является трудоустройство многодетных мам. С помощью безвозмездных грантов развивается женское предпринимательство, осуществляется поддержка женских инициатив и обучение многодетных мам новым специальностям. Им предложены курсы кройки и шитья, обучение специальностям в сфере красоты, кулинарном производстве и национальных ремёслах. Кроме того, можно отучиться на специалиста в сфере ремонтно-строительных услуг и так далее. Многодетных и членов их семей из числа малообеспеченных обучают основам маркетинга для продвижения и реализации товаров собственного производства через Интернет, а также разработке бизнес-планов.

Как отметил Даниал Ахметов, среди регионов Казахстана ВКО занимает первое место по количеству выданных грантов многодетным семьям, что является результатом усиления адресной поддержки наиболее социально уязвимых граждан в соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– В 2020 году в рамках программы «Еңбек» выдано 1 852 безвозмездных гранта на реализацию новых бизнес-идей. Каждый второй грант был выдан малообеспеченным многодетным семьям. Это позволило 845 семействам начать собственное дело и повысить доходы, – говорится в сообщении главы региона.

С начала текущего года на реализацию бизнес-идей выдано 247 грантов, из них 88, или 36 процентов от выданных, получили члены многодетных семей.

Особое место в широкомасштабном проекте занимает социальная жилищная программа, поэтапно решаются основные социально-бытовые вопросы многодетных семей. В Восточном Казахстане за 2018–2020 годы жильё получили 1 618 многодетных семей. В этом году планируется ввод 1 250 квартир целевого назначения, при этом в эту программу будет также включена программа «Отбасы банка» по кредитованию жилья.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников