Забота о самом важном

Множество инициатив, которые направлены на благо всей страны, реализуются Фондом Первого Президента РК. За 20 лет он помог раскрыться сотням талантливых молодых людей, получить квалифицированную медицинскую реабилитацию и многое другое. Директор Фонда Елбасы Дарига Назарбаева приехала в Восточный Казахстан, чтобы ознакомиться с ходом реализации инициатив в регионе.

Вместе с акимом Восточно-Казахстанской области Даниалом Ахметовым Дарига Назарбаева посетила детский реабилитационный центр «Қамқорлық», открытый на базе Центра матери и ребёнка в Усть-Каменогорске. В учреждении получают необходимую помощь дети с ДЦП, нейро-ортопедическими патологиями, после перенесённых травм и операций. Центр открылся по инициативе Фонда Первого Президента в декабре 2020 года. За это время реабилитологи помогли 480 детям из Восточного Казахстана.

Руководитель реабилитационного центра «Қамқорлық» Азамат Раимбеков не понаслышке знает о важности каждой детали в такой работе. Когда-то ему самому был поставлен страшный диагноз – детский церебральный паралич. Но это не помешало в полной мере реализовать себя в медицине.

– В тот момент, когда я сам проходил лечение, у нас в регионе не было реабилитационных центров. Нам с родителями приходилось ездить в Алматы. Мне всегда было страшно ехать так далеко. Теперь же благодаря такому прекрасному решению детям из нашей области нет нужды ездить за тысячи километров в незнакомый город на лечение. Здесь развёрнут круглосуточный стационар на 30 коек. Также есть дневной стационар и возможность получать амбулаторно-поликлиническую помощь. Многие наши ребята демонстрируют большие успехи. Кто-то начал ходить, кто-то – контактировать с окружающими. Это наша общая победа, – говорит руководитель реабилитационного центра.

В лечении помогают процедуры ЛФК, занятия на специальных аппаратах и тренажёрах, уроки с логопедами и дефектологами, массаж, а также солевая и шунгитовая, сенсорная и интерактивная комнаты, бальнеотерапия. К слову, в центре работают специалисты, прошедшие специальную профессиональную подготовку и обучение.

Дарига Назарбаева ознакомилась с деятельностью учреждения и побеседовала с родителями детей, проходящих реабилитацию. Как рассказала одна из мам, лечение проходит отлично.

– В этом детском центре мы уже второй раз. Мой сын мог ходить только на коленях. Сейчас он делает свои первые полноценные самостоятельные шаги, очень помогают массаж и лечебная физкультура. Мы благодарны не только персоналу больницы, но и Фонду Елбасы, и руководству области за возможность проходить качественную бесплатную реабилитацию здесь, – отмечает Арайлым Базарова.

По словам директора корпоративного фонда «Қамқорлық» Арайлым Еркиновой, Усть-Каменогорск стал восьмым городом, где были открыты аналогичные реабилитационные центры. Ежегодно каждый из них может принять 4 800 детей от 1,5 до 18 лет. В рамках второго этапа инициативы Фонда Елбасы в конце года в Восточном Казахстане, в городе Семее, планируется открытие ещё одного подобного центра.

Дарига Назарбаева поблагодарила коллектив реабилитационного центра и руководство области за квалифицированную помощь, а также заявила о том, что Фонд продолжит оказывать поддержку детям с особыми потребностями.

– Вы смогли создать здесь атмосферу дружной семьи. Родители и врачи борются за здоровье детей. Есть отличный результат. Мы со стороны Фонда будем постоянно опекать и приглядывать за вами, методически помогать дальше расти и развиваться, готовить специалистов, узнавать лучшее в мире методики реабилитации и внедрять их в наших центрах, – отметила Дарига Назарбаева.

После делегация посетила школу-центр дополнительного образования № 48, где на днях по инициативе Фонда Нурсултана Назарбаева открылась служба Qabilet. Она направлена на создание национальной системы диагностики способностей и профессиональной ориентации школьников, а также организацию службы сопровождения и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи для реализации их интеллектуального и личностного потенциала. Методика работы предполагает использование лучших мировых практик, основанных на современном понимании одарённости и ключевых компетенций XXI века под названием «4К» – креативность, критическое мышление, коллаборация, коммуникативность. После прохождения тестирования школьник получит результаты анализа способностей по ключевым компетенциям, а потом может по желанию записаться на профессиональную консультацию специалиста, который поможет корректно их разобрать, даст рекомендации по дальнейшему развитию способностей.

Делегация во главе с Даригой Назарбаевой и акимом области Даниалом Ахметовым осмотрели кабинет, где школьники будут проходить тесты на одарённость, и встретились с активными участниками и наставниками программы «Медаль Елбасы», в рамках которой каждый участник выполняет задания по семи направлениям. За процессом следит наставник, он и принимает еженедельные отчёты от активистов. Примечательно, что за период реализации данного проекта в Восточном Казахстане 436 школьников стали обладателями бронзовых медалей. Многие из них ведут волонтёрскую деятельность, заботятся об экологии окружающей среды. Их волнуют такие мировые проблемы как глобальное потепление, загрязнение почв, образование мусорных островов.

– Ещё полгода назад я стал обладателем бронзовой медали. А теперь и сам являюсь наставником проекта, – рассказывает Илья Анищенко. – В моей команде 45 человек, 30 из них стали инициаторами волонтёрских акций. Они помогают бездомным животным, участвуют в благотворительности. За полгода 30 животных обрели новый дом. Также проводились акции по очистке русел рек. Считаю, что такие проекты как «Медаль Елбасы» дают хороший импульс для развития потенциала нашей молодёжи и возможность внести свой вклад в общее будущее.

Дарига Назарбаева наградила ребят медалями и выразила надежду, что волонтёрская деятельность, забота об экологии и нуждающихся станет стилем их жизни. Она также отметила, что медалисты имеют преимущества в получении государственного гранта при поступлении в высшие учебные заведения. К слову, в этом году 32 обладателя «Медали Елбасы» в Восточном Казахстане начали обучение в университетах по государственному гранту, половина из них – из сельской местности.

В рамках рабочей поездки в регион Дарига Назарбаева также посетила кабинет поддержки инклюзии в средней школе № 17 им. М. Ауэзова. КПИ имеет важное значение в социализации ребёнка с особыми потребностями. Здесь ведётся подготовка к обучению в классе со сверстниками. После обучения организуется сопровождение детей во время учебного процесса.

В завершение поездки директор Фонда Первого Президента ознакомилась с работой областного многопрофильного центра онкологии и хирургии. Сегодня он представляет собой современное клиническое объединение, в котором успешно применяют международные стандарты диагностики и лечения пациентов со злокачественными и доброкачественными патологиями. Директор многопрофильного центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина рассказала, что в рамках реализации комплексной программы развития здравоохранения 39 специалистов прошли повышение квалификации в ведущих клиниках Великобритании, Италии, Израиля. Также в рамках данной программы онкологический центр был оснащён современным медицинским оборудованием, среди которого линейный ускоритель, магнитно-резонансный томограф 3.0Т, фокусированная ультразвуковая абляция, 128-срезный компьютерный томограф. Благодаря этому внедрены более 18 видов технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ежегодно здесь получают лечение свыше восьми тысяч пациентов. Дарига Назарбаева дала высокую оценку деятельности центра.

Дарья Антон

Фото пресс-службы акимата ВКО, Тлеубека Шаяхмета