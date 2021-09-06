Забота и внимание

Более 300 детей Риддера получили помощь от спонсоров в рамках акции «Дорога в школу».

Во Дворце культуры Риддера прошла благотворительная акция «Дорога в школу». Мероприятие направлено на оказание помощи детям школьного возраста из малообеспеченных и многодетных семей. Более 10 лет её организатором в моногороде является местный предприниматель, депутат и меценат Галина Гильдерман.

Совет деловых женщин Риддера совместно с предпринимателями города приняли активное участие в оказании добровольной благотворительной помощи нуждающимся семьям. Заботу и внимание к школьникам проявили более 15 предпринимателей. Для детей были собраны предметы первой необходимости – портфели, канцелярские товары, школьная форма и другие необходимые вещи. Так, благодаря неравнодушным землякам, адресная помощь была оказана 317 детям.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

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