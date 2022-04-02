За железного коня

Жители Восточного Казахстана задолжали 540 млн тенге по налогу на транспорт.

Оплату не произвели свыше 15,5 тысячи автовладельцев, в основном из Усть-Каменогорска. Такие данные привели в Департаменте государственных доходов.

Как отметил заместитель руководителя ДГД по ВКО Ержан Ктанов, с этого года в Налоговый кодекс введено изменение. Так, транспортные средства категории «В» с максимально разрешённой массой менее 3 500 килограммов будут отнесены к грузовым автомобилям. Автовладельцы исчисляют сумму налога самостоятельно, в зависимости от объёма двигателя, грузоподъёмности, количества пассажирских мест.

При этом от уплаты налога не освобождает факт продажи автомобиля по доверенности, по запасным частям или если транспортное средство разобрано, находится в аварийном состоянии или сгорело. Для этого необходимо снять его с регистрационного учёта.

– В случае несвоевременной или неполной оплаты налога начисляется пеня, вручается уведомление о налоговой задолженности. После истечения добровольного срока исполнения формируется налоговый приказ, который передаётся в органы исполнительного производства, – сообщил Ержан Ктанов. – В этом случае могут заблокировать банковские карты, арестовать имущество, поместить машину на штрафстоянку. С начала этого года мы провели 96 выездов, по результатам которых у 60 автолюбителей взыскана задолженность в сумме 1,8 млн тенге.

Он также напомнил, что наличие задолженности можно узнать на портале электронного правительства egov.kz, на портале Комитета государственных доходов kgd.gov.kz, через приложение банка Kaspi.kz, по бесплатному телефонному номеру Единого контакт-центра – 1414. Сумму налога – посчитать через онлайн-калькулятор на портале Комитета государственных доходов и мобильное приложение e-Salyg Аzamat, где предоставляется возможность сразу же её оплатить. Также уплата налога производится через приложения банков второго уровня, терминалы, банкоматы, отделения АО «Казпочта».

Дарья Антон

Фото из архива редакции