За труды – награды и честь

Двоих тружеников села из Жарминского района наградили юбилейными медалями.

В этом районе немало людей, прославляющих родной край своим честным и добросовестным трудом. Среди них – механизатор ТОО «Шалабай» Саябек Хасенов и скотник Куаныш Кубикеев.

Всю сознательную жизнь они честно трудились, снискав всеобщее уважение и почёт среди земляков.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Саябека Хасенова наградили медалью к 30-летию Независимости РК, Куаныша Кубикеева – медалью к 70-летию породы QAZAQ AQBAS. К слову, эта знаменитая порода крупного рогатого скота, выведенная в здешних местах, является гордостью и достоянием нашей страны.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район