За столом… с ракеткой

Турниром по настольному теннису отметили предстоящий День столицы госслужащие Восточного Казахстана.

Более двадцати сотрудников различных ведомств и управлений собрались в Центре настольного тенниса в Усть-Каменогорске, чтобы определить самых быстрых, ловких и внимательных.

– Подобные соревнования по разным видам спорта среди госслужащих проходят постоянно, по мере возможности мы стараемся принимать в них участие. Настольным теннисом занимаюсь относительно недавно, мне нравится, что в этом виде спорта нужно сохранять концентрацию внимания и много двигаться. Я думаю, это не только польза для здоровья, но и положительно влияет на развитие личности в целом, – считает главный специалист Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Асем Кемченбаева.

Турнир проходил в трёх возрастных категориях среди мужчин (до 29 лет, до 45 лет и старше 45 лет) и одной категории среди женщин, соперников выбирали путём жеребьёвки.

– В соревнованиях среди госслужащих игра не только ради победы. Мы собираемся, чтобы пообщаться, зарядиться положительными эмоциями, активно провести время с коллегами в спортзале, и затем с новыми силами работать на благо государства, – говорит заместитель руководителя управления физической культуры и спорта ВКО Серик Кусумбаев. – В настольный теннис играю с детства. Этот вид спорта укрепляет мышцы, развивает подвижность суставов и позволяет сохранять физическую активность в течение долгих лет.

К слову, открытие современного теннисного центра в Усть-Каменогорске способствовало популяризации настольного тенниса среди взрослых и детей. И это тем более важно, поскольку данный вид спорта тренирует зрение, концентрацию внимания и развивает скорость мышления.

В завершение турнира по настольному теннису среди госслужащих победителей наградили медалями, грамотами и ценными призами.

Аяужан Утеулинова