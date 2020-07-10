За самоотверженность и стойкость

В День столицы восточноказахстанским врачам, самоотверженно работающим на передовой в борьбе с коронавирусом, вручили государственные награды.

В этот период медицинские работники проявляют настоящий героизм. В костюмах противовирусной защиты они в круглосуточном режиме принимают потоки пациентов, борются за здоровье и жизнь каждого. Многие из них длительное время не видели родных и близких, но, несмотря на психологическую сверхнагрузку, каждый день они вносят свой существенный вклад в борьбу с COVID-19.

Все силы в регионе направлены на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, лечение заболевших жителей области. В два раза увеличено количество коек в инфекционных, провизорных, карантинных стационарах. Во всех городских и районных больницах подготовлены палаты интенсивной терапии, выработан единый алгоритм диагностики и исследований. На балансе имеется 50 рентген-аппаратов, 15 компьютерных томографов, что в два раза превышает нормативы, 196 аппаратов искусственной вентиляции легких, дополнительно приобретается 50 аппаратов ИВЛ. В августе появятся 100 новых машин скорой помощи, оборудованных современной техникой.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта

Токаева, за самоотверженный профессиональный труд по охране здоровья граждан, 15 врачам области вручены государственные

награды.

Ордена «Парасат» удостоен главный врач инфекционной больницы Семея Думанбек Даулбеков. Именно он с первых дней появления в регионе коронавируса включился в лечение больных и оказывал организационно-методическую помощь коллегам. В инфекционной больнице Семея уже пролечено более 400 пациентов. На сегодня, с учетом вынужденного расширения, Думанбек Сериккалиевич координирует работу трех стационаров в городе общим объемом 240 коек.

Гульжан Жакупова, врач инфекционной больницы Семея, удостоена ордена «Құрмет». Ежедневно Гульжан Толегеновна проводит консультации всех подозрительных, вероятных и подтвержденных случаев COVID-19 в Семее. Также орденом «Құрмет» награждена врач областного специализированного медицинского центра Нина Фомичева, которая консультирует по каждому случаю коронавируса в Усть-Каменогорске. Медалями «Ерен еңбегі үшін» награждены медицинская сестра высшей категории Урджарской районной больницы Толеугайша Жунусбаева, врач Центра матери и ребенка Нина Куризова и врач районной больницы Тарбагатая Айгуль Турганбаева.

Медали «Шапағат» удостоены фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Ольга Муратова и фельдшер стации скорой помощи Семея Надежда Фрик.

Почетные грамоты Республики Казахстан вручены врачу областного специализированного медицинского центра Ивану Нечаеву, медсестре городской больницы № 4 Усть-Каменогорска Анастасии Сабаевой, руководителю Управления ДККБТУ по ВКО Гульмире Мрзагарайевой и лаборанту областного филиала Национального центра экспертизы Дарыну Аукирову.

Кроме того, государственные награды получили руководитель отдела ДККБТУ по ВКО Хамит Илюбаев, ведущий специалист ДККБТУ Татьяна Висмер, заведующая лабораторией областного филиала Национального центра экспертизы Мадина Сагатова.

Поздравляя медицинских работников с заслуженными наградами, первый заместитель акима области Алмасхан Сматлаев отметил, что ежедневно каждый из них демонстрирует силу духа, несгибаемую волю, мужество.

– Вы в круглосуточном режиме самоотверженно выполняете свой служебный долг во имя здоровья наших граждан, – подчеркнул Алмасхан Сматлаев. – В этом проявляется настоящий патриотизм. Выражаю вам огромную благодарность и глубокую признательность за высочайший профессионализм и стойкость.

Дарья Антон