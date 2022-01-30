За рулём – нарушитель

Во время республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские Восточно-Казахстанской области задержали 36 нетрезвых водителей.

В регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого полицейские продолжают работать в усиленном режиме.

Отметим, с начала ОПМ зарегистрировано 190 преступлений, из которых 130 удалось раскрыть по горячим следам.

Немало нарушений зарегистрировано и на дорогах области. Так, стражи порядка задержали 36 водителей, находящихся в состоянии опьянения. К примеру, 24 января, около 18:30, в Усть-Каменогорске на улице Целинной был остановлен автомобиль марки «Лада» под управлением 40-летнего мужчины.

– При проверке документов установлено, что этот водитель в мае 2020 года за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения был лишён водительского удостоверения, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В результате автомобиль согласно статье 797 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях отправили на спецстоянку, а в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 612 части 4-1.

Александра Исаева