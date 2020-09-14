За порогом хранилища истории 

После полугодового перерыва в работе Курчумский краеведческий музей готов встретить посетителей.

По информации директора учреждения Бакытбека Назарбаева, в период карантина, когда двери музея были на замке, популяризация исторических экспонатов велась посредством сети Instadram. Чтобы увидеть всё самое интересное из того, что хранится в фонде музея, нужно было лишь зарегистрироваться на его официальной

страничке.

В фонде насчитывается 5196 экспонатов. Таким богатством может похвалиться далеко не каждый музей района. Перешагнувшего порог хранилища истории посетителя ждёт встреча с двумя экспозиционными залами – природы края, археологи и этнографии, а также прошлого и современного периодов истории Курчумского района.

В первом из этих залов можно увидеть чучела двух волков, барсука, бурого медведя, множества птиц, а также растения редких видов. Флора и фауна района здесь представлена разнообразными и зачастую уникальными экспонатами.

Во втором зале размещены предметы быта, орудия труда русских переселенцев, добравшихся до этих мест в XIX и начале XX веков – крестьянский плуг, самовары, глиняные кувшины, берестяной туес, гребенка для расчесывания льна, ручная соковыжималка, прялка, стиральная доска, христианские книги XVII века на старославянском языке. На соседней витрине – шомпольное ружье XVIII века, сабля, конская сбруя, охотничий пояс.

В этом же зале – экспозиции древней казахской юрты со всеми её богатыми, ценными атрибутами. В соседнем зале, где размещены экспонаты разных периодов жизни района, также можно открыть для себя массу интересного и познавательного.

– В связи с пандемией коронавируса и вынужденным перерывом в работе количество посетителей значительно уменьшилось, – говорит директор музея. – В то же время музейные экспонаты должны встретиться с ценителями истории, служить развитию у молодежи патриотизма и любви к родине. Мы активизируем работу в Instadram, поэтому всех, кто желает лучше познать историю родного края, приглашаю подписаться на нашу страничку в социальной сети.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район