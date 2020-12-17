За полчаса до первой инаугурации… 

Минуло 29 лет, но житель села Курчум Алтынгазы Мадиев помнит каждую деталь того большого, яркого события в своей жизни. Речь – о его поездке из родного отдалённого района на самую первую в истории Казахстана инаугурацию Первого Президента страны.

Как рассказал Алтынгазы Мадиевич, в то время он работал председателем профсоюзной организации работников АПК при управлении сельского хозяйства Курчумского района. До этого в течение семи лет трудился главным зоотехником совхоза, ещё ранее – директором совхоза в Катон-Карагайском районе. В общем, человек он был в районе уважаемый за профессионализм, честность и принципиальность. Видимо, это и повлияло на выбор руководства района и области при определении кандидатуры от Курчума для включения в делегацию, которая будет представлять ВКО на первой инаугурации.

На календаре было 8 декабря 1991 года, когда нашего героя вызвали в администрацию района и объявили, что он должен лететь в Алма-Ату (переименование в Алматы состоялось в 1993 году) для участия в историческом событии. 9 декабря ему нужно было находиться в Усть-Каменогорске и примкнуть к делегации области, которая в тот же день вылетала авиарейсом в Алма-Ату.

– В назначенный день я был в городе, – вспоминает собеседник, – но, как выяснилось, делегация улетела утренним рейсом. Конечно, это стало поводом для расстройства, но работники областной администрации меня постарались успокоить и пообещали отправить в Алма-Ату вечерним рейсом. Что и было сделано. Расположившись в уютном кресле самолета, я расстался с тревогами и переживаниями, но, оказалось, рано… Дело в том, что уже при подлете к Алма-Ате из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт этого города отказался принимать наш самолёт. Поэтому он взял курс на юг страны, в Шымкент. На этот раз приземление прошло успешно.

На следующий день, 10 декабря, в 10.00, в Алма-Ате должна была начаться инаугурация Президента РК Н. Назарбаева, на которой А. Мадиев должен был присутствовать. Удастся ли успеть? Этот, ставший мучительным, вопрос не покидал сознание мужчины. Впереди была ночь ожидания в незнакомом аэропорту.

Она была проведена почти без сна. 10 декабря, в начале девятого, самолет взял курс из Шымкента в Алма-Ату. Полет прошёл в штатном режиме, без неожиданных сюрпризов. Но когда Мадиев ступил на землю, до начала инаугурации оставалось всего полчаса…

Хорошо, что в аэропорту его ждал ответработник из центрального аппарата: на повестке было мероприятие государственной важности и обеспечение прибытия всех заявленных участников из регионов являлось обязательным.

– Когда я наконец добрался до зала дворца, он был почти полон, – рассказывает собеседник. – Меня посадили на 38-е место в 18-м ряду. Эти цифры я никогда не забуду. Церемонию инаугурации вёл председатель Верховного Совета Казахской ССР Серикболсын Абдильдин.

Уместно будет вспомнить хронологию событий особого, судьбоносного для страны периода. 24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР (высший орган власти в республике) учредил должность Президента Казахской ССР, приняв Закон «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию Казахской ССР».

В этот же день Верховный Совет избрал Президентом Нурсултана

Назарбаева. На момент избрания Назарбаев уже руководил Казахстаном с 22 июня 1989 года в должности Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Казахской ССР. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Казахстана. Нурсултан Назарбаев победил с результатом 98,78 процента голосов при явке избирателей 88,2 процента.

Церемония инаугурации Президента КазССР Нурсултана Назарбаева впервые прошла 10 декабря того же года во Дворце Республики в Алма-Ате. Первый Президент Республики Казахстан под Флагом государства, принявший Декларацию суверенитета, положив руку на Конституцию, торжественно принял присягу преданно служить народу Казахстана.

В ходе новой для страны торжественной церемонии известный народный поэт Шакир Абенов дал благословение Первому Президенту и надел на него национальный костюм – чапан. Кортежей и парадов на этой инаугурации не было. 10 декабря 1991 года Нурсултан Назарбаев подписал закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан. 16 декабря 1991 года Верховный Совет провозгласил государственную независимость Казахстана.

…Будучи в зале, наш герой, как и все, кому выпало стать участниками события, старался не пропустить ни одной детали происходившего на сцене. Уже когда первая инаугурация состоялась, люди стали пожимать Первому Президенту руку. Сделал это и А. Мадиев.

Разместили делегации из областей в гостинице «Казахстан», которая была под номером один в Алма-Ате и республике. В память об инаугурации всем членам делегаций из регионов были подарены по авторучке и блокноту. Кстати, минули годы, но тот блокнот наш герой хранит до сих пор.

Возвратившись домой, он продолжил трудиться в сфере сельского хозяйства. На пенсию вышел с должности руководителя центра по выплате пенсий и пособий. Главным кредо его жизни оставались честность и неравнодушие к происходящему в его родном селе, районе.

На страницах нашей газеты мы рассказывали о том, как он в одиночку решил вопрос о необходимости строительства тротуара на улице, ведущей к школе-гимназии. Вот такой человек живёт в селе Курчум. Себя он считает счастливым и благодарным судьбе. За дарованные годы, семью и события в своей жизни, среди которых есть незабываемая поездка на первую инаугурацию Первого Президента Казахстана.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район