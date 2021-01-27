За первый день в ЕНПФ поступило более 10 тысяч заявок на единовременные выплаты пенсионных накоплений

В первый день приема заявок, 25 января 2021 года, в АО «ЕНПФ» от уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» поступило 10 292 заявки на общую сумму более 114,6 млрд тенге. Все поступившие заявки были рассмотрены в АО «ЕНПФ» в первый же день без задержек.

8 460 заявок (82% или на общую сумму около 49,2 млрд тенге) из поступивших заявок прошли успешную проверку. В соответствии с законодательством, не позднее 5 рабочих дней с даты поступления заявок в АО «ЕНПФ» на специальные счета вкладчиков в «Отбасы банк» будет переведено около 49,2 млрд тенге. Средняя сумма перевода составит 5,8 млн тенге.

1832 заявки (18%) были отклонены АО «ЕНПФ», как не соответствующие требованиям законодательства, по следующим основным причинам:

1. Некорректно указаны суммы, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений. Необходимо внимательно заполнять заявки, следуя рекомендациям «Отбасы банка».

2. Неправильно указаны суммы для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога (ИПН).

Согласно налоговому законодательству, обязательные пенсионные взносы при их отчислении в пенсионный фонд, не облагаются ИПН, при этом пенсионные выплаты подлежат налогообложению. При получении единовременной пенсионной выплаты вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН: первый – воспользоваться отсрочкой, второй способ – уплатить налог в полном объеме сразу при единовременной пенсионной выплате. Решение вкладчика должно быть отражено в заявке уполномоченному оператору.

Если заявитель решает воспользоваться отсрочкой по уплате, то необходимо указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, без вычета ИПН. Если заявитель решает оплатить ИПН сразу в полном объеме, то он должен указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в размере 10%.

Обе суммы уже указаны в выписке вкладчику, предоставляемой ЕНПФ, для его удобства и самостоятельного выбора. Указанная вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, поступит из ЕНПФ на его специальный счет, открытый у уполномоченного оператора.

3. В заявках были указаны суммы, запрашиваемые к изъятию, без учета порога минимальной достаточности. Вкладчики указывали всю сумму пенсионных накоплений, имеющуюся на индивидуальном пенсионном счете, а не в пределах суммы, доступной для изъятия и указанной в выписке.

4. В заявках были указаны неактуальные суммы, не учитывающие изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в результате волатильности курсов валют и изменения стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов.

5. Были поданы заявки от лиц, у которых в базе данных АО «ЕНПФ» отсутствовали индивидуальные пенсионные счета и, соответственно, пенсионные накопления.

6. Вкладчиками были поданы дублирующиеся заявки.

Рекомендуем гражданам проверять актуальную информацию о своих пенсионных накоплениях, включая сведения о доступной сумме, в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении ЕНПФ непосредственно перед подачей заявки на получение единовременных пенсионных выплат.

Информация о пенсионных накоплениях предоставляется только самому вкладчику с целью обеспечения тайны пенсионных накоплений в соответствии с требованиями Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Напомним, что при наличии у вкладчика в ЕНПФ суммы, превышающей порог достаточности, заявка на ее использование может быть подана неограниченное количество раз. Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявки на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявку уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявки на эти цели в пределах доступной для изъятия суммы.

Также напоминаем, что все вопросы, связанные с подачей заявки и с условиями целевого использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения рассматриваются уполномоченным оператором по принципу «одного окна» и необходимости отдельного обращения в ЕНПФ не требуется.

Отмечаем, что все технические и информационные ресурсы ЕНПФ работают в штатном режиме.

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