За нарушение – к ответу

Более 620 фактов нарушений природоохранного законодательства выявили в Восточно-Казахстанской области.

Напомним, в регионе проходит акция «Таза Қазақстан», в рамках которой сотрудники местной полицейской службы, заинтересованные государственные органы и волонтёры проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения экологического законодательства. Например, два гражданина незаконно ограничили доступ населения к водным объектам, установив шлагбаумы вблизи водоёмов в Уланском районе. За это полицейские привлекли нарушителей к административной ответственности.

– С начала акции проведено более 120 рейдов, – сообщил исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Джанболат Калетаев. – На пляжах, зонах отдыха, водоёмах выявлено более 620 нарушений природоохранного законодательства: 92 факта загрязнения мест общего пользования, более 200 фактов распития алкогольных напитков, более 180 нарушений правил благоустройства.

Отметим, что акция «Таза Қазақстан» продлится до 31 августа.

Татьяна Кравченко