За мир без ядерной войны

В этом году исполняется 29 лет с момента подписания важного исторического документа Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

Отказ от четвертого по величине в мире ядерного арсенала, который был больше арсенала Франции, Великобритании и Китая вместе взятых, стал по-настоящему важным событием, повлиявшим на ход истории независимого государства и всего мира. На Семипалатинском полигоне стихли взрывы.

– На территории Казахской ССР в Семипалатинской области с 1949 года осуществлялись испытания ядерного оружия. За это время здесь было произведено около 500 ядерных взрывов, которые нанесли урон здоровью и жизни тысяч людей. Учитывая, что Казахская ССР выполнила свой долг по созданию ядерного потенциала, обеспечившего стратегический военный паритет между СССР и США, и принимая во внимание требования общественности республики, постановляю: Закрыть Семипалатинский испытательный ядерный полигон, – говорилось в Указе Первого Президента.

С тех пор полигон для Казахстана – не только страница истории, полная скорби и боли, но еще и символ возрождения и обновления. И сегодня наша страна известна во всем мире своими последовательными антиядерными инициативами. Решительный шаг Елбасы в мир без ядерного оружия стал настоящим примером для мирового сообщества развития мирного атома в созидательных целях.

Благодаря инициативе Нурсултана Назарбаева ООН объявила 29 августа Днем отказа от ядерного оружия. Значимость принятого Первым Президентом решения о закрытии Семипалатинского полигона велика по сей день. В течение нескольких десятилетий ведущие страны мира по примеру Казахстана направили все силы на снижение ядерной угрозы путем сокращения ядерных арсеналов и введения мораториев на испытания ядерного оружия. Приняв радикальное решение о закрытии полигона в уже далеком 1991 году, Нурсултан Назарбаев снискал огромное уважение мирового сообщества. Следует также помнить, что Указ был подписан Первым Президентом еще в то время, когда Казахстан находился в составе СССР, в руководстве которого было немало противников такого шага. В своих выступлениях Н. Назарбаев всегда подчеркивает, что закрытие полигона – выполнение воли народа Казахстана.

Стоит также отметить, что после закрытия полигона и отказа от ядерного оружия наша страна получила твердые гарантии безопасности от ядерных держав, которые также оказали поддержку в ликвидации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Кроме того, решение Елбасы о закрытии полигона четко определило позицию Казахстана по отношению к ядерному оружию и ядерным испытаниям, которая, в свою очередь, стала основой для дальнейшего формирования положительно имиджа молодого государства на мировой арене и продвижения конструктивной внешней политики. Благодаря мудрому решению Елбасы за годы независимости в страну активно привлекаются иностранные инвестиции, что способствует социально-экономическому развитию

Казахстана.

На сегодняшний день огромное внимание уделяется городу Курчатову, который теперь вновь становится центром притяжения выдающихся ученых. Здесь ведутся серьезные исследования и разработки, сохранились старые научные кадры и приходят талантливые молодые сотрудники. Сегодня на Курчатов делается большая ставка в свете развития мирной атомной энергетики.

– Миссия национального центра на сегодняшний день – научно-техническая поддержка решения и политики нашего государства в области мирного использования атомной энергии. Благодаря проектам, которые реализуем на имеющихся реакторах, мы являемся одной из ведущих организаций мира в области безопасности атомной энергетики. И все те работы, которые мы делаем на Семипалатинском полигоне, всё это, на самом деле, результат мудрого решения, которое было принято Нурсултаном Абишевичем

Назарбаевым, – говорит генеральный директор РГП НЯЦ РК Эрлан Батырбеков.

Закрытие Семипалатинского полигона – важнейшее событие, сопряженное с провозглашением независимости государства, и одно из мудрых решений, принятых Елбасы во благо народа и будущего всей страны.

Флора Левина

Семей