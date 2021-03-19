За минувшие сутки в ВКО выявили 19 нарушений ограничительных мер

В целях контроля за исполнением Постановления главного государственного санитарного врача ВКО по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения области члены мониторинговых групп продолжают проводить ежедневные рейды.

В Усть-Каменогорске 18 марта мониторинговые группы охватили проверками 188 объектов. Было зарегистрировано девять фактов нарушений ограничительных мер. Также наложен штраф по ранее выявленным нарушениям. В непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составила 87 510 тенге.

Вчера в Семее мобильные группы провели рейды на 324 объектах, в том числе на 281 объекте, входящем в «тепловую карту». Было выявлено десять нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Мониторинговые группы взыскали два штрафа на сумму 87 510 тенге.

В Риддере проведено 5 рейдов на 76 объектах предпринимательской деятельности. Нарушений выявлено не были, но из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля было наложено 4 штрафа на сумму 175 020 тенге и дополнительное начисление к предыдущему штрафу на сумму 43 755 тенге в связи с отсутствием оплаты по сокращенному производству.