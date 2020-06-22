За кулисами праздника

Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных в этом году отметит 65-летие со дня своего основания.

Оно является правопреемником трех учебных заведений: Усть-Каменогорского музыкального училища, открытого в 1955 году, Усть-Каменогорского культурно-просветительного училища, основанного в 1976 году, и Детской музыкальной школы № 2, открытой в 1960 году.

На сегодняшний день его коллектив осуществляет педагогическую деятельность по трем образовательным ступеням, каждая из которых направлена на последовательное воспитание музыкантов от первых шагов в мире музыки до овладения профессиональным мастерством.

В современных условиях педагоги ВК училища искусств видят своей миссией подготовку высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов для обеспечения потребности региона в квалифицированных кадрах в области музыкального искусства, культуры и образования.

– В честь этой знаменательной даты планируем провести ряд юбилейных мероприятий, – говорит директор училища обладатель нагрудных знаков «Ы. Алтынсарин» и «Білім беру ісінің кұрметті қызметкері» Альмира Дюсупова. – Педагогическим коллективом подготовлен к выпуску республиканский научно-методический журнал «Педагогическая мысль».

Ведется работа по созданию первого полноцветного фотоальбома об учебном заведении. В планах – проведение круглого стола с участием работодателей «Эффективное трудоустройство – успешная карьера», а также семинара-практикума для педагогов детских музыкальных школ, детских школ искусства и музыкальных руководителей детских садов, мини-центров. Завершением юбилейных мероприятий станет праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы и солисты училища.

С 2002 года училище носит имя народных артистов братьев Абдуллиных, творческая жизнь которых стала живой историей становления казахского национального искусства. Продолжая яркий путь знаменитых земляков Ришата и Муслима Абдуллиных, его студенты становятся лауреатами республиканских и международных конкурсов.

Творческие коллективы училища – постоянные участники социально значимых и культурно-массовых мероприятий города, области и республики. В этом году запланировано их участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 175-летию великого сына казахского народа, просветителя, поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Все достижения – это результат работы сплоченного педагогического коллектива под руководством директора, личностные и профессиональные качества которого соответствуют требованиям к современному руководителю. Среди них – социальная активность, самосовершенствование, мобильность, готовность к переменам, продиктованным временем.

Училище ведет образовательную деятельность на основе государственного заказа, путевку в жизнь получают дети из малообеспеченных семей и дети-сироты. Выпускники

могут продолжить обучение в профильных вузах республики и

трудоустроиться в учебные заведения и учреждения культуры города и

области.

Высокий уровень их подготовки – это заслуга высокопрофессионального коллектива преподавателей, которым была успешно пройдена процедура международной институциональной и специализированной аккредитации.

– Современная система образования, внедрение инновационных форм и методов обучения предъявляют высокие требования к подготовке специалистов, – считает Альмира Дюсупова. – Поэтому задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы выпускать их конкурентоспособными, востребованными и готовыми к непрерывному профессиональному

росту.

Ева Ким