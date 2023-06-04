За каждым документом – чья-то судьба

В Восточно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее открылась экспозиция «Заклеймённые. Люди и судьбы», приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

Массовые политические репрессии – одна из печальных страниц истории Казахстана. Политика красного террора, начатая в 20-е годы ХХ века, кровавыми волнами прокатилась по просторам страны. Кровь, слезы, страдания – вот цена, которую платили люди за произвол, прикрываемый проповедью самых высоких идеалов. Материалы экспозиции повествуют о трагических судьбах восточноказахстанцев, ставших жертвами политических репрессий.

– Каждый год в нашем музее проводятся масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода. В нынешнем году – это экспозиция «Заклеймённые. Люди и судьбы». В ней представлены уникальные материалы, рассказывающие о трагических судьбах репрессированных и депортированных людей в тот страшный период времени, – рассказывает заведующая экспозиционно-выставочным отделом Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Альфия Бакбаева.

Сотрудники музея начали работу по поиску и сбору материалов по этой тематике ещё в 60–70 годах прошлого века. По словам Альфии Бекбаевой, было непросто получить доступ ко многим архивным документам. Некоторые из них до сих пор засекречены.

– Большую помощь в этом важном деле оказали восточноказахстанцы – потомки репрессированных и депортированных в те годы людей, – отмечает Альфия Бекбаева. – Они передают в музей фотографии, письма, чудом сохранившиеся личные вещи своих родственников. Все они представлены в разных тематических разделах этой экспозиции: «голод», «конфискация», «Алаш», «коллективизация», «депортация» и других.

Памяти лидеров «Алаш» посвящена центральная часть экспозиции. Под первую волну репрессий попали члены партии «Алаш», деятели Алаш-Орды. Новая волна репрессий казахской интеллигенции начинается в 1937 году. Всего по делу «Алаш-Орды» было репрессировано 4297 человек, из них 2062 расстреляно. Это была плеяда необычайно одарённых, образованных людей – цвет нации, но молох большевизма уничтожил их.

Представленные фотографии и документы рассказывают о последствиях силовой модернизации сельского хозяйства, протестном движении крестьян, откочёвках, политике оседания, голоде. Крестьянство было одной из первых социальных групп, по которой прошёл каток репрессий.

– Их пик пришёлся на 1937 год. По делам «о вредительстве» прошли представители крупнейших предприятий и строек Восточного Казахстана, – отмечают сотрудники музея. – Сталинский режим выкашивал целые семьи. Так, в семье Одинцовых было репрессировано три брата: Николай, Михаил и Владимир. Младший из них, Владимир, был выпускником первой в Казахстане Риддерской школы ФЗУ, участником I съезда ударников промышленности. Приговорён к расстрелу, но затем приговор заменили на 10 лет лагерей.

В принадлежности к фашистско-шпионско-диверсионной банде, действовавшей в управлении Турксиба, был обвинён А. Мухаметшин. Верховной коллегией Верховного Суда СССР 15 ноября 1938 года он был приговорён к расстрелу.

Репрессии выбивали лучших – тех, кто способствовал культурно-образовательному развитию общества. К числу участников антисоветской повстанческой организации был причислен редактор Риддерской газеты «Жумысшы» Максут Тайшибаев. Репрессированы члены литературного объединения «Звено Алтая» педагоги Б. Н. Лапин и М. Ф. Иванусьев-Алтайский.

В тот страшный период Казахстан превратился в филиал ГУЛАГа, включавший 11 лагерей: Карлаг, Степлаг, Песчанлаг, Жезказганлаг и другие. Лагерные поселения были и на территории Восточного Казахстана. Трудом заключённых пользовались во многих отраслях экономики: лесозаготовки, добыча золота и цветных металлов, угля, строительство.

Тоталитарный режим репрессировал целые народы. Экспозиция рассказывает о депортации в Казахстан поляков, корейцев, немцев, народов Северного Кавказа.

Заключительный раздел экспозиции посвящён Декабрьским событиям 1986 года. Фотографии и документы повествуют о событиях в Алматы, рассказывают о восточноказахстанцах – участниках тех исторических событий.

– За каждой фотографией и документом, представленными в экспозиции, судьбы людей – личные и семейные трагедии, оборванные человеческие жизни, страдания, унижения, лишения и целые реки выплаканных слёз, – резюмируют сотрудники музея.

Насима Халелова

Аяужан Утеулинова