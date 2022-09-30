За год вперёд

Можно ли получить статус застрахованного, оплатив в ФСМС взносы за 12 месяцев вперёд?

Тарас Избасаров, Усть-Каменогорск

Как рассказали представители филиала по ВКО НАО «Фонд социального медицинского страхования», в Казахстане система обязательного социального медицинского страхования работает с 2020 года. Несмотря на то, что платежи на ОСМС являются обязательными для всех, порядка 3,1 млн человек остаются незастрахованными. Из них три миллиона – это экономически активная часть населения, то есть работоспособные граждане.

В связи с этим, 4 июля 2022 года приняты изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании». Они предусматривают альтернативный метод участия в системе ОСМС. Теперь, чтобы получить статус застрахованного, можно оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за 12 будущих месяцев.

Ранее нужно было произвести оплату за 12 прошедших месяцев, а это подходило не всем. Ожидается, что изменения поспособствуют максимальному вовлечению населения в систему медстрахования.

Напомним, размер взносов для самостоятельных плательщиков в 2022 году составляет 3 000 тенге – 5% от минимальной заработной платы.