За достойный вклад 

BIZ BIRGEMIZ

В Семее состоялось награждение медалью «Халық алғысы» за вклад в борьбу с  коронавирусной инфекцией. За достойный вклад 

Медали получили врач городской поликлиники № 2   Галия Оразбаева, врач инфекционной больницы Гузалия Мухутдинова, директор колледжа транспорта Айбек Нугымаров, арт-менеджер областной филармонии им. А. Кашаубаева Кумар Аскар. Также медали удостоились представители СМИ – редактор информагентства «Объектив Восток» Наталья Перцева, собственный корреспондент газеты «Рудный Алтай» Флора Левина, директор рекламно-информационного агентства Серик Уалиханов. 

Также были вручены медали «25-летие Конституции Республики Казахстан» председателю ОО «Исток» Людмиле Михайловой и директору колледжа транспорта Айбеку Нугымарову. 

Ранее в Усть-Каменогорске ещё трое наших коллег, сотрудников медиахолдинга «Шығыс ақпарат» Дана Сайлаубекова, Даниил Суворов и АлиЖанат были удостоены медали «Халық алғысы». 

Напомним, в этом году по Указу Президента РК Касым Жомарта Токаева медалью «Халық алғысы» были награждены около ста человек. 

Мария Щетинина 

Фото ТОО «Шығыс   ақпарат»   

Семей,  

Усть-Каменогорск 

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