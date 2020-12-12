За достойный вклад 

В Семее состоялось награждение медалью «Халық алғысы» за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Медали получили врач городской поликлиники № 2 Галия Оразбаева, врач инфекционной больницы Гузалия Мухутдинова, директор колледжа транспорта Айбек Нугымаров, арт-менеджер областной филармонии им. А. Кашаубаева Кумар Аскар. Также медали удостоились представители СМИ – редактор информагентства «Объектив Восток» Наталья Перцева, собственный корреспондент газеты «Рудный Алтай» Флора Левина, директор рекламно-информационного агентства Серик Уалиханов.

Также были вручены медали «25-летие Конституции Республики Казахстан» председателю ОО «Исток» Людмиле Михайловой и директору колледжа транспорта Айбеку Нугымарову.

Ранее в Усть-Каменогорске ещё трое наших коллег, сотрудников медиахолдинга «Шығыс ақпарат» Дана Сайлаубекова, Даниил Суворов и АлиЖанат были удостоены медали «Халық алғысы».

Напомним, в этом году по Указу Президента РК Касым— Жомарта Токаева медалью «Халық алғысы» были награждены около ста человек.

Мария Щетинина

Фото ТОО «Шығыс ақпарат»

Семей,

Усть-Каменогорск