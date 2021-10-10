За достойный труд – достойная оплата

Увеличенную заработную плату начал получать профессорско-преподавательский состав НАО «ВКТУ имени Даулета Серикбаева».

С нового 2021-2022 учебного года в Казахстане благодаря поддержке Главы государства Министерством образования и науки РК издан приказ об установлении минимальной заработной платы штатным сотрудникам вузов, а также о снижении педагогической нагрузки.

Заработная плата научно-педагогических работников Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева с 1 сентября стала значительно выше.

По сведениям ректора вуза Жасулана Шаймарданова, минимальная заработная плата преподавателя составляет 200 тысяч тенге, старшего преподавателя (с учёной степенью) – 280 тысяч тенге, ассоциированного профессора (доцента) – 310 тысяч тенге, профессора – 450 тысяч тенге.

– Немаловажно, что максимальный объём одной ставки теперь не превышает 550 часов за учебный год, то есть учебная нагрузка значительно снижена, – поясняет Жасулан Шаймарданов. – Изменение предназначено для того, чтобы профессорско-преподавательский состав имел больше возможностей и времени для занятия научной деятельностью.

Для преподавателей вуза предусмотрены и стимулирующие надбавки.

Так, на прибавку к жалованию могут рассчитывать педагоги, демонстрирующие индекс Хирша (массив научных публикаций) – от 3 и выше; ведущие руководство образовательными программами; публикующие учебники, рекомендованные МОН РК; занимающиеся изданием учебно-методического пособия, рекомендованного РУМС.

Помимо этого, бонусы к зарплате преподаватели могут получать за значительные достижения их студентов в предметных олимпиадах; спортивных соревнованиях; в конкурсах НИРС, рекомендованных МОН РК; а также за освоение сертифицированного на международном уровне курса по профессиональному направлению.

Основанием для дополнительных выплат также является наличие у преподавателей вуза международных сертификатов: IELTS Academic, TOEFL IBT, TOEFL PBT, TOEIC, сертификат английского языка TeachingKnowledge Test, сертификат КазТест (не носителя языка).

Например, минимальная заработная плата преподавателя «А», имеющего сертификат IELTS (КазТест) составит 245 тысяч тенге; старшего преподавателя (с учёной степенью) «В», имеющего индекс Хирша – 3 и сертификат IELTS (КазТест) – 338 тысяч тенге; ассоциированного профессора (доцента) «С», имеющего индекс Хирша – 5 и сертификат IELTS (КазТест) – 378 тысяч тенге; профессора «Д», имеющего индекс Хирша – 10 и сертификат IELTS (КазТест) – 540 тысяч тенге.

– Наука – это отрасль, куда люди идут по призванию, велению сердца, – отмечает заместитель декана физико-математического факультета Гаухар Тажибаева. – Научные работники и педагоги – люди, которые стоят на этапе перехода молодого поколения во взрослую, самостоятельную жизнь. Соответственно, от того, как выполнит свою работу педагог высшего образовательного учреждения, зависит судьба всей страны. Такая ответственность за результат требует серьёзного уровня подготовки и концентрации внимания в своём труде. Но уделять много времени профессиональному развитию и качеству услуг способны только те специалисты, которых меньше заботят бытовые неурядицы, связанные с финансовым состоянием. Поэтому индексацию заработной платы преподавателей вузов, считаю, очень важным и своевременным шагом. Достойный труд заслуживает достойной оплаты.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева