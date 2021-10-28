За чистый воздух

В Усть-Каменогорске проверили автобусы на содержание загрязняющих веществ в выхлопах.

Сотрудники Департамента экологии по ВКО и полиции Усть-Каменогорска провели рейдовое мероприятие «Чистый воздух» с целью выявления превышений нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах пассажирских автобусов. Рейд проводился на конечных станциях автобусных маршрутов.

– У двух автобусов выявлены превышения нормативов, в связи с чем, согласно части 1 статьи 334 Кодекса РК об административных правонарушениях, на водителя транспортного средства налагается штраф в размере десяти МРП (в порядке сокращённого производства), – сообщает пресс-служба Департамента экологии по ВКО. – Кроме того, за данное правонарушение понесёт ответственность и компания-перевозчик, выпустившая транспорт на линию в ненадлежащем состоянии, в виде штрафа в размере 100 МРП.

Стоит отметить, подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Департамента экологии по ВКО