Выборы-2022

За честность и справедливость

20.11.2022
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Наблюдатель Ерсултан Кенесбеков из Усть-Каменогорска стал одним из тех, кто в этот важный для страны день обеспечивает порядок, честность и прозрачность избирательного процесса на избирательном участке № 75.

– Наша главная задача – следить за действиями людей, которые пришли на избирательные участки, не допускать нарушения порядка голосования и нарушений прав граждан, – пояснил наблюдатель.
Отметим, что на избирательных участках может быть несколько категорий наблюдателей, в том числе доверенные лица кандидатов в Президенты, представители политических партий и международные наблюдатели.

20.11.2022
972

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