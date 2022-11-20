За честность и справедливость

Наблюдатель Ерсултан Кенесбеков из Усть-Каменогорска стал одним из тех, кто в этот важный для страны день обеспечивает порядок, честность и прозрачность избирательного процесса на избирательном участке № 75.

– Наша главная задача – следить за действиями людей, которые пришли на избирательные участки, не допускать нарушения порядка голосования и нарушений прав граждан, – пояснил наблюдатель.

Отметим, что на избирательных участках может быть несколько категорий наблюдателей, в том числе доверенные лица кандидатов в Президенты, представители политических партий и международные наблюдатели.