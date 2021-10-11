Мы – казахстанцы

За богатым дастарханом

11.10.2021
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В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошёл гастрономический фестиваль.  

В фестивале национальной кухни народа Восточного Казахстана «Дастархан fest» принимали участие представители разных этнокультурных объединений.  

Во время мероприятия посетителям библиотеки были представлены разнообразные блюда казахской, армянской,  русской, чеченской кухни.  

– Наши гости смогли не только полюбоваться красивой сервировкой, но и узнать об истории каждого блюда, попробовать на вкус кулинарные шедевры, – сообщили организаторы.  

Кроме того, гости «Дастархан fest» смогли испытать свои силы в приготовлении казахских национальных блюд, участвуя в увлекательных мастер-классах. Стать обладателями лакомых призов посчастливилось участникам тематической лотереи. Многим понравилась ярмарка казахской национальной одежды.  

Также сотрудники библиотеки подготовили «вкусную» книжную выставку, которая состояла из литературы по кулинарии.  

– Спасибо большое за возможность так прекрасно провести этот день и наполниться новыми впечатлениями, знаниями, незабываемыми эмоциями. Фестиваль превзошёл самые высокие ожидания, – поделилась одна из участниц.  

В завершение вниманию участников был представлен концерт с танцевальными и вокальными номерами.

Гульжан Естаева

11.10.2021
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