В библиотеке имени Пушкина проходит выставка об истории безъядерного Казахстана.

29 августа во всём мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. К этой знаменательной дате Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина подготовила литературную выставку-экспозицию «Казахстан – за безъядерный мир». Она знакомит читателей с историей создания и закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, исследованиями в области экологии, развитием атомной энергетики в нашей стране, публикациями и произведениями художественной литературы, посвящёнными этой теме.

– В блоке, посвящённом истории полигона, собраны книги и произведения людей, которые являлись очевидцами или глубоко изучали этот вопрос, – рассказывает библиотекарь Юлия Сачкова. – Стоит отметить работу Каната Кабдрахманова «Человеческие последствия испытаний ядерного оружия в Казахстане» – она основана на воспоминаниях людей с пострадавшей земли и на разговорах с учёными. Также в историческом блоке представлен альбом, в котором собрано 79 фотографий документов, которые относятся к ядерному полигону, в том числе и Указ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева, благодаря которому и был закрыт испытательный полигон.

Отметим, что восточноказахстанский государственный и общественный деятель Кешрим Бозтаев был в числе первых, кто выразил протест против продолжения ядерных испытаний. В его работах: «Семипалатинский полигон», «29 августа», «Человек и атом» впервые правдиво рассказывается о деятельности полигона, о нанесённом уроне и борьбе за закрытие ядерного «монстра».

Испытания продолжались более сорока лет, начиная с 1949 года. В общей сложности проведено более 450 ядерных испытаний. Более подробные сведения, хронология событий, воспоминания жителей пострадавших земель, результаты исследований содержатся в книгах «Заблуждения, ложь и истина» Бахия Атчабарова, «Человеческие последствия испытаний ядерного оружия в Казахстане» Каната Кабдрахманова, «Долгое эхо ядерных испытаний» Нигмета Жотабаева.

Конечно же, решающее значение в закрытии полигона сыграло движение «Невада – Семипалатинск», организованное поэтом и общественным деятелем Олжасом Сулейменовым. В книгах серии «Өнегелі өмір» и «Беседы с Олжасом» рассказывается история зарождения движения и раскрывается его роль как лидера.

Сейчас территория Семипалатинского полигона (и прилегающая к нему) по-прежнему находится под научным наблюдением. Труды современных учёных и результаты исследований собраны в серии «Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана». Национальный ядерный центр в Курчатове подарил библиотеке трёхтомник «Проведение комплекса научно-технических и инженерных работ по безопасному вводу в эксплуатацию бывшего Семипалатинского полигона».

– С главы «Казахстан: к безъядерному будущему» начинает свою книгу «Эпицентр мира» Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев. В ней описан взгляд на события, связанные с Семипалатинским полигоном, а также воспоминания, размышления, переживания. В книге «G-GLOBAL – мир ХХI века» Нурсултан Абишевич раскрывает тему Семипалатинского полигона в свете современных реалий, – отмечает Юлия Сачкова.

С закрытием полигона началась новая безъядерная эпоха Казахстана. Она получила широкое освещение в прессе. Например, в антологии материалов газеты «Казахстанская правда» – «Казахстан: архитектура безъядерного мира». Это своеобразная хроника, охватывающая двадцать лет после закрытия полигона, а также в сборнике статей «Казахстан и политика ядерного нераспространения».

– Трагедии Семипалатинского полигона посвящено немало художественных произведений – «Полигон. Опытное поле» Бахытжана Джумадилова, «Трагедия и Судьба» Сауле Досжан, «Семипалатинская трагедия» Медеу Сарсеке и ещё много других, которые представлены на нашей выставке, – говорит Юлия Сачкова.

Сотрудники библиотеки приглашают всех посетить книжную выставку, ознакомиться с изданиями или открыть для себя новые сведения. В представленных книгах – история о том, как объект военной угрозы стал местом научных исследований, а Казахстан – одним из главных борцов за безъядерный мир.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева