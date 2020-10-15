За бдительность и отвагу 

Медалью «Ел қорғаны» ІІ степени за проявленную бдительность при несении службы награждён военнослужащий Семейского гарнизона.

В марте текущего года, находясь в суточном наряде, старший сержант Габылахмет Жумаханов обнаружил на территории воинской части Семейского гарнизона пятерых посторонних, пытавшихся совершить кражу военного имущества.

Благодаря умелым и решительным действиям сержанта злоумышленники были задержаны и переданы правоохранительным органам. Как выяснилось позже, преступники на протяжении долгого времени находились в розыске.

Сегодня Габылахмет Жумаханов временно исполняет обязанности начальника службы мобилизации. Командование и сослуживцы воинской части Управления начальника тыла и вооружения ВС РК характеризуют его как дисциплинированного, ответственного и инициативного военнослужащего.

В прошлом году его также отметили за вклад в развитие и качественную организацию служебной деятельности сержантского состава воинской части. Приятное событие с ним разделили его супруга и две дочери.

Ева Ким