ZАMANчивое предложение

На презентации экопроекта Zaman учащиеся из Семея получили предложение о бизнес-сотрудничестве.

В Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете Семея состоялся финал конкурса стартап-проектов KazGUIU Startup Weekend.

В течение трех дней более 100 участников – старшеклассники, студенты колледжей и вузов Семея под руководством опытных менторов разрабатывали проекты по трем направлениям: ECO, Digital или Social. Успешные предприниматели рассказали им об основах бизнес-планирования и помогли усовершенствовать проекты.

Университет активно поддерживает начинания молодежи, на протяжении трех лет организовывает интересную и насыщенную программу обучения в центре «Бизнес-инкубатор КазГЮИУ», выделяет безвозмездные гранты на реализацию проектов школьников и студентов. В этот раз призовой фонд конкурса составил 230 тыс. тенге. После отбора стартапов в каждой подгруппе на суд жюри было представлено 34 проекта.

Победителем конкурса и обладателем гранта ректора КазГЮИУ в размере 100 тыс. тенге стал проект Zaman, представленный учащимися Назарбаев интеллектуальной школы. Проект по созданию оригинальных сумок для покупок – прекрасной альтернативы полиэтиленовым пакетам – уже месяц работает на базе НИШ. Сумки с авторским дизайном продаются через социальную сеть «Инстаграм». За это время школьницы продали более 40 таких изделий.

Цена варьируется от 1000 до 1500 тенге в зависимости от размера сумки и сложности рисунка. Пока их расписывают вручную. Команда планирует открыть филиал в Нур-Султане и расширить производство, поэтому в дальнейшем процесс будет автоматизирован. После оглашения результатов конкурса один из членов жюри, бизнесмен Арман Машимов, предложил школьницам сотрудничество.

– Мое производство требует дополнительных маркетинговых каналов развития, – отметил он. – Предложил гарантированный заказ на производство 200-300 брендированных сумок в месяц. Я и сам планировал наладить цех по производству таких сумок. Но узнав в ходе KazGUIU Startup Weekend о том, что такой проект в городе уже есть, решил его поддержать и сделать авторам выгодное предложение.

Флора Левина

Семей