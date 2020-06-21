Юридический ликбез

С начала года свыше двух тысяч восточноказахстанцев получили бесплатную юридическую помощь.

Об основных направлениях организации оказания юридических услуг рассказал заместитель руководителя Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области Айдын Амирханов.

По его данным, общее количество нотариусов в регионе составляет 284, адвокатов – 438 человек. В связи с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта текущего года «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» аттестации на право занятия нотариальной и адвокатской деятельностью за первый квартал текущего года не проводились, но планируется провести во втором квартале. Порядок и условия тестирования определяются правилами, утверждаемыми Министерством юстиции Республики Казахстан.

– С начала года поступило 10 жалоб и обращений в отношении адвокатов и семь – в отношении нотариусов, – проинформировал Айдын Амирханов. – В основном они касаются оформления нотариусами наследственных дел.

Проведены три внеплановых проверки на предмет законности совершаемых нотариальных действий и соблюдения правил нотариального делопроизводства. Так, по результатам рассмотрения внесенных Департаментом юстиции представлений приостановлено действие лицензии одного частного нотариуса. Вместе с тем к дисциплинарной и административной ответственности нотариусы и адвокаты не привлекались.

Департаментом юстиции ВКО заключены соглашения об оказании бесплатной юридической помощи с 175 адвокатами региона. По информации

Айдына Амирханова, с 2014 года

Министерство юстиции определено единым администратором бюджетной программы 005 «Оказание юридической помощи адвокатами».

По плану финансирования на 2020 год на оказание бесплатной юридической помощи из республиканского бюджета выделено свыше 147 миллионов тенге. Количество граждан, которым оказана бесплатная юридическая помощь в предусмотренных законом случаях, за отчетный период текущего года составило 2676 человек.

Ерик Абитов