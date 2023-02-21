Юный лидер

По итогам прошлого года 10-летний житель Глубоковского района вошёл в число 100 юных лидеров Казахстана.

Ученик казахской средней школы имени Оралхана Бокея посёлка Глубокое Санжар Сагындык, несмотря на свой юный возраст, стал единственным среди жителей района призёром проекта «100 юных лидеров Казахстана».

Специалисты районного Дома дружбы среди прочего ведут работу в рамках рубрики «Герои среди нас», в которую, как финалист республиканского проекта, вошёл и школьник из Глубокого.

По словам методиста Дома дружбы Павлины Пшимбаевой, Санжар – всесторонне развитый и очень эрудированный мальчик.

– Он с раннего возраста познаёт мир через книги, – говорит она. – Чтение – его любимое занятие, что является в наши дни редкостью, особенно среди его сверстников. Книги, которые дарят ему родные и друзья, зная о его пытливом уме, – по большей части энциклопедические. Ему интересен мир растений и животных, архитектура и история, физика и фантастика… Юный эрудит также горячо увлечён живописью, рукоделием, игрой на домбре – всего не перечислить.

Для получения признания в проекте «100 юных лидеров Казахстана» у Санжара действительно немало заслуг. Его неуёмная любознательность стала основной успеха в учебном процессе и на творческом поприще. Он активно участвует в различных интеллектуальных и творческих конкурсах, неизменно занимая призовые места. Если перечислять все его награды и дипломы – не хватит газетной площади!

Наиболее значимые для Санжара победы – первое место в областном интеллектуальном конкурсе «Айналайын»; диплом I степени в XXII творческом онлайн-конкурсе, организованном международным интеллектуальным учебным центром «Сова»; первое место в номинации «домбра» в международном фестивале-конкурсе «Күншуақ»; первое место в творческом конкурсе, организованном международным центром дистанционного обучения oku.kz, первое место в номинации «эссе» в I международном творческом конкурсе «Осенний вернисаж», организованном образовательным центром «Аквамарин»; диплом I степени в международном фестивале-конкурсе «Ты – звезда»; первое место в республиканском международном конкурсе по математике «Кенгурёнок»; диплом I степени в международном конкурсе «Берекелі – праздничная Золотая осень»; специальный приз в международном конкурсе «Пони» и многие-многие другие.

Родители Санжара – простые труженики, вносящие вклад в развитие Глубоковского района. Папа Тлеубек Сагындыкович работает мастером-электриком в АО «Объединённая ЭнергоСервисная компания», мама Жулдыз Жумакановна – директором ясли-сада «Ақбота».

– Мы безмерно гордимся нашим сыном, – говорят они. – Радуемся не только его многочисленным успехам, но и тем, что он растёт порядочным человеком, заботливым сыном. Санжар пока ещё не определился с выбором будущей профессии – ему одинаково интересно всё. В любом случае, верим, что впереди его ждёт интересное будущее, полное новых открытий и свершений.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива С. Сагындыка

Глубоковский район