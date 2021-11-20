Юные звёзды

Учащиеся Белоусовской средней школы №1 стали призёрами республиканских спортивных соревнований.

В турнире по плаванию «Алтай Жұлдызы» среди юношей и девушек 2006-2007 г. р. и моложе в дистанции на 400 метров бронзовую медаль завоевал Богдан Тимофеев. Тренер – Артур Рейман.

На республиканских соревнованиях по боксу в Нур-Султане, посвящённых 30-летию Независимости Республики Казахстан, учащиеся Белоусовской школы под руководством тренера Жагора Смагулова заняли четыре призовых места.

Золотую медаль соревнований завоевала Ксения Бобкина, бронзовые награды получили Данил Кривенков, Владислав Бобкин, Святослав Стаценко.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Белоусовской сш № 1

Глубоковский район