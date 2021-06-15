Юные защитники страны

Выпускники специализированного класса «Жас сарбаз» из Аягозского района получили аттестаты.

Военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» повернуло усилия энергичной молодёжи в новое русло.

Пять лет назад первые 24 учащихся средней школы № 6 города Аягоза были зачислены в ряды «Жас сарбаз». Недавно юные бойцы окончили основную школу.

На выпускном вечере в качестве почётных гостей присутствовали ветеран Афганской войны Айтын Кыдырханулы и начальник объединённого отдела по делам обороны города Аягоза подполковник Сабыржан Айтказин, а также руководство учебного заведения и учащиеся школы.

– Чтобы стать мужественным гражданином, патриотом, необходимы глубокие знания и правильное воспитание. Будущее страны – в руках молодёжи, в ваших руках. Достигайте поставленных целей и уверенно шагайте по жизненному пути! – обратилась к выпускникам директор средней школы № 6 Лазат Молдашева. Также в своей речи она упомянула о достижениях ребят в учёбе и спорте.

Затем последовала церемония вручения аттестатов. Гости, специально прибывшие на выпускной вечер, в торжественной обстановке вручили выпускникам заветный документ об окончании основной школы и поздравили их с этим знаменательным событием.

В завершение молодые люди выразили свою признательность и благодарность учителям, обогатившим их знаниями.

Отметим, праздничное мероприятие проходило под открытым небом с соблюдением всех санитарных требований.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район